İstanbul'da mezarlık fiyatları uçtu
'100 bin liradan satıyorum, pazarlık yapılabilir' İstanbul'da mezarlık fiyatları zamlandı
|28 Aralık 2020 10:16
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İstanbul'da mezar fiyatlarına zam geldi. Yüzde 10 artışla Karacaahmet, Zincirlikuyu, Aşiyan gibi mezarlıklarda boş yerlerin fiyatı 37 bin 400 liraya yükseldi. Yıllar önce aldıkları ya da akrabalarından miras kalan mezar yerlerini satmak isteyenler de harekete geçti. İnternet üzerinden ilan verenler arasında Zincirlikuyu'da bir mezar yerini 2 milyon liraya satan bile var.
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