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İki sağlıkçıya 'Özel ilaç' davası

Sağlık Bakanlığı onayıyla kırmızı ve yeşil reçete ile verilebilen uyuşturucu içerikli ilaçları, çalıştıkları İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir özel hastaneden gizlice temin eden ve satan sterilizasyon görevlisi Halit K. ile anestezi teknikeri Ramazan B.'ye dava açıldı.
 28 Aralık 2020 10:20
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İki sağlıkçıya 'Özel ilaç' davası

Sağlık Bakanlığı onayıyla kırmızı ve yeşil reçete ile verilebilen uyuşturucu içerikli ilaçları, çalıştıkları İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir özel hastaneden gizlice temin eden ve satan sterilizasyon görevlisi Halit K. ile anestezi teknikeri Ramazan B.'ye dava açıldı.

Şüpheliler hakkında 30'ar yıla kadar hapis istendi. Soruşturmada Halit K. ve Ramazan B.'nin hastane içindeki dolabında yüzlerce uyuşturucu içerikli ilaç ve şırınga ele geçirildi. İddianamede şüphelilere, hapis cezası dışında 20 bin güne kadar adli para cezası da talep edildi.

DİLEK YAMAN DEMİR

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