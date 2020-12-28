Ortaokulda sapık öğretmen dehşeti
|28 Aralık 2020 10:22
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İstanbul Arnavutköy'de bir ortaokulda kız öğrencilerini taciz eden öğretmene dava açıldı.
İddiaya göre; Türkçe öğretmeni Y.K. (31), 13 yaşındaki 4 kız öğrencisi E.Ç., M.A., B.K. ve R.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuklar yaşadıklarını ailelerine aktarınca, öğretmen önce tutuklandı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öğretmen hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçu kapsamında 22.5 yıla kadar hapis istendi. Tutuksuz yargılanan şüpheli öğretmen, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
ATAKAN IRMAK
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