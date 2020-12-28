1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı

Son dönemde magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" dedi.
 28 Aralık 2020 10:31
+Aa- Yazdır
Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı

Serengil sözlerini şöyle sürdürdü: Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. "46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak."

"Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
28 Aralık 2020 09:56		 İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
28 Aralık 2020 08:26
Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
27 Aralık 2020 14:25		 RTÜK 4 günlük kısıtlama için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacak
27 Aralık 2020 13:04
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
27 Aralık 2020 10:59		 Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
26 Aralık 2020 18:30
Cavit Çağlar'ı, Nevşin Mengü sinirlendirmiş
26 Aralık 2020 18:24		 Müzisyen Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı
26 Aralık 2020 17:58
Exxen'in aylık ücreti ne kadar olacak belli oldu
26 Aralık 2020 14:41		 Selda Bağcan: Açık giyinmeyi ayıp buluyorum
26 Aralık 2020 14:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - CHP'li vekilin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası11:26 - Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı11:25 - Yeni asgari ücret belli oldu11:14 - FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi11:11 - Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11:09 - Mühendislik öğrenimi gören memur zorunlu stajını kurumunda yapabilir mi?
11:09 - Gram altın 455 lira seviyelerinde11:09 - Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede11:03 - Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu11:01 - Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliği 265 metreye ulaştı11:01 - 'Horlama ve uyku apnesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir'10:56 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
10:52 - Van ve Bitlis'te 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:43 - Koronavirüse yenik düşen cerrahın yarım kalan hayal gerçek oluyor10:38 - Kısıtlamada 3. kez yakalan genç kız: Hep merak ediyordum, işte o an bu an10:37 - Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü10:34 - Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor
10:31 - Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Yeni asgari ücret belli oldu
Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Psikologlar kanun istiyor
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Kurumlarca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar
Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ercüment ovalı 2
üsküdar 1
İşverenin aşı olmayan çalışanını kovması 2
Her entry 1 tl olsaydı 2
olay tv'nin kapanması 1
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 1
inanç 1
bitcoin 2
sonbahar 1
bella ciao 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam