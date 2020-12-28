Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor
|28 Aralık 2020 10:34
|+Aa- Yazdır
Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e gündeme dair sorularını yöneltti. 2020 yılının en güzel haberlerinden birinin Karadeniz'den keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Değerinin 80 milyar doları bulduğu hesaplanan doğalgaz keşfi, Enerji Bakanlığının yıldızını parlattı" dedi.
YENİ ŞAFAK YAZARI MEHMET ACET'İN YAZISININ TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Kontratların süresi dolmaya başlıyor
Önce 320 milyar metreküp olarak açıklanan, devamında 405 milyar metreküp olarak güncellenen, doğalgaz keşfinin büyük bir müjde olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "2021 yılında, 90'lı yıllarda yapılan uzun vadeli doğalgaz kontratlarının süresi dolmaya başlıyor. 5 yıl içerisinde de 25-30 milyar metreküplük kontratlar sona erecek." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yeni asgari ücret belli oldu
28 Aralık 2020 11:25
|Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede
28 Aralık 2020 11:09
|Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu
28 Aralık 2020 11:03
|Kısıtlamada 3. kez yakalan genç kız: Hep merak ediyordum, işte o an bu an
28 Aralık 2020 10:38
|Kırklareli Belediye Başkanı: Şu an şebeke suyumuza ilişkin bir sıkıntımız yok
28 Aralık 2020 09:54
|Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
28 Aralık 2020 09:36
|Kısıtlama saatlerinde kümeste toplanıp çay içtiler
28 Aralık 2020 09:21
|İçişleri: Kısıtlama sürecinde 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı
28 Aralık 2020 09:12
|Ziraat Bankası, KYK kartlarını adrese teslim etti
28 Aralık 2020 08:17
|Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza
28 Aralık 2020 08:13