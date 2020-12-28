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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü.
|28 Aralık 2020 10:37
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Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Murat Yatı'nın (65) kullandığı "pat-pat" olarak bilinen tarım aracı, Fırınönü Yaylasında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Yatı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
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