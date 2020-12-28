1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlamada 3. kez yakalan genç kız: Hep merak ediyordum, işte o an bu an

Bursa'da polis, kısıtlama kapsamında denetim noktasında durdurduğu aracın içindeki 3 kişiye yaklaşık 12 bin lira ceza kesildi. Daha önce de 2 kez yakalanan ve 3. kez ceza yazılan genç kadın, "Hep merak ediyordum, işte o an bu an" dedi.
 28 Aralık 2020 10:38
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bursa'da polis ekipleri, şehir genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sabaha kadar sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Atatürk Caddesi'nde Yunus Y. idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçta bulunan Fatma T., Merve Gül T., ve Yunus Y. hastaneye gittiklerini belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri arama yaptı.

Yunus Y. "Buyur komiserim arama yapabilirsiniz. AMATEM'de tedavi gördüm'' dedi. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanmak için düzenek ve silah bulundu. Şahsın ayrıca çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.

Merve Gül T., gazetecilerin neden çıktınız sorusuna " Hep merak ediyordum, işte o an bu an " demesi dikkatlerden kaçmadı. Merve Gül T. polislere ise 3 kere ceza yediklerini belirtti. 3 kişiye "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' ve 'maske takmamak' suçundan yaklaşık 12 bin TL para cezası uygulanan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Diğer yandan otomobilin muayenesi olmadığı için araç sahibine 598 TL ceza yazılırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni asgari ücret belli oldu
28 Aralık 2020 11:25		 Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede
28 Aralık 2020 11:09
Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu
28 Aralık 2020 11:03		 Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor
28 Aralık 2020 10:34
Kırklareli Belediye Başkanı: Şu an şebeke suyumuza ilişkin bir sıkıntımız yok
28 Aralık 2020 09:54		 Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
28 Aralık 2020 09:36
Kısıtlama saatlerinde kümeste toplanıp çay içtiler
28 Aralık 2020 09:21		 İçişleri: Kısıtlama sürecinde 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı
28 Aralık 2020 09:12
Ziraat Bankası, KYK kartlarını adrese teslim etti
28 Aralık 2020 08:17		 Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza
28 Aralık 2020 08:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - CHP'li vekilin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası11:26 - Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı11:25 - Yeni asgari ücret belli oldu11:14 - FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi11:11 - Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11:09 - Mühendislik öğrenimi gören memur zorunlu stajını kurumunda yapabilir mi?
11:09 - Gram altın 455 lira seviyelerinde11:09 - Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede11:03 - Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu11:01 - Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliği 265 metreye ulaştı11:01 - 'Horlama ve uyku apnesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir'10:56 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
10:52 - Van ve Bitlis'te 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:43 - Koronavirüse yenik düşen cerrahın yarım kalan hayal gerçek oluyor10:38 - Kısıtlamada 3. kez yakalan genç kız: Hep merak ediyordum, işte o an bu an10:37 - Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü10:34 - Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor
10:31 - Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Yeni asgari ücret belli oldu
Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Psikologlar kanun istiyor
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Kurumlarca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar
Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşı yaptırmam diyenler vatan haini 8
bitcoin 2
mide yemek pil yemek gibidir 2
esaretin bedeli 2
Deprem 1
anasazile 1
inanmak 2
sonbahar 1
deizm 3
düşünmek 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam