Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede
|28 Aralık 2020 11:09
|+Aa- Yazdır
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla başlatılan Muzır İçeriklerle Mücadele (MİM) Programı kapsamında, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini doğrudan WhatsApp ve BİP uygulaması ile e-posta ve form aracılığıyla iletebilecekleri ihbar hatlarını devreye aldı.
Çocuk dostu uygulamaları destekleyen ve bunun yanında çocukların sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkileyecek oyun ve dijital uygulamalar ile kitap, sosyal medya gibi yayın içeriklerinden korunmasına yönelik tedbirleri alan Bakanlık, bu kapsamda bir süre önce kısaca "MİM" olarak adlandırılan Muzır İçeriklerle Mücadele Programı'nı hayata geçirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla başlatılan MİM kapsamında Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun çalışmalarının genişletilerek sürecin daha etkin sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.
Çoğunlukla resen, zaman zaman da şikayet üzerine çocuk kitaplarını inceleyen, çocukların yaşına ve ruhsal gelişimine zararlı, müstehcen nitelikteki içeriklerin saptanması üzerine bu yayınları "çocuk kitabı" kategorisinden çıkararak, "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde, sadece 18 yaşından büyüklere satılmasını sağlayan Kurul, bu uygulamayla ailelere söz konusu kitabın içeriğiyle ilgili uyarıda bulunmuş oluyor.
- Muzır içerikle mücadelede vatandaşlar da devrede
Yeni sistemde kurulun çalışmaları tüm vatandaşların etkin katılımıyla sürdürülecek. Bakanlık, bu kapsamda Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunu daha formal, doğrudan başvuruların yapılabildiği ve ihbar hattı olan bir yapıya kavuşturdu.
Vatandaşlar artık çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınlarla ilgili şikayetlerini Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde açılan bölüm üzerinden tek tuşla Bakanlığa iletebilecek.
- "WhatsApp", "BİP", "form" ve "e-posta" ile başvuru mümkün
Kurulan MİM sisteminde "form", "e-posta", "WhatsApp" ve "BİP" uygulaması ile ihbar et seçenekleri bulunuyor.
WhatsApp üzerinden yapılacak başvurular için "+90 530 918 11 17" hattını oluşturan Bakanlık, bu numara üzerinden gelen ihbarları Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kuruluna ileterek, söz konusu yayınların incelenmesi ve bu inceleme sonucuna göre gereken işlemlerin yapılmasını sağlayacak.
Böylelikle çocukların muzır içeriklerden korunması amacıyla daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeni asgari ücret belli oldu
28 Aralık 2020 11:25
|Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu
28 Aralık 2020 11:03
|Kısıtlamada 3. kez yakalan genç kız: Hep merak ediyordum, işte o an bu an
28 Aralık 2020 10:38
|Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor
28 Aralık 2020 10:34
|Kırklareli Belediye Başkanı: Şu an şebeke suyumuza ilişkin bir sıkıntımız yok
28 Aralık 2020 09:54
|Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
28 Aralık 2020 09:36
|Kısıtlama saatlerinde kümeste toplanıp çay içtiler
28 Aralık 2020 09:21
|İçişleri: Kısıtlama sürecinde 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı
28 Aralık 2020 09:12
|Ziraat Bankası, KYK kartlarını adrese teslim etti
28 Aralık 2020 08:17
|Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza
28 Aralık 2020 08:13