1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
 28 Aralık 2020 11:26
+Aa- Yazdır
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ yapılanmasına yönelik merkez Kocasinan ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.

Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi
28 Aralık 2020 11:14		 Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
28 Aralık 2020 11:11
Yazıcıoğlu suikastında tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor
28 Aralık 2020 06:15		 Sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2020 14:56
Yıldırım Operasyonları'nda toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2020 12:29		 Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak
27 Aralık 2020 11:38
FETÖ mensubu emekli subaydan 'dinleme ve Silivri' itirafları
27 Aralık 2020 11:16		 Kumpas planından FETÖ savcısı çıktı
27 Aralık 2020 08:21
Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti
26 Aralık 2020 21:25		 Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
26 Aralık 2020 19:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi duruşmada açıklayacağım11:26 - Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı11:25 - Yeni asgari ücret belli oldu11:14 - FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi11:11 - Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11:09 - Mühendislik öğrenimi gören memur zorunlu stajını kurumunda yapabilir mi?
11:09 - Gram altın 455 lira seviyelerinde11:09 - Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede11:03 - Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu11:01 - Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliği 265 metreye ulaştı11:01 - 'Horlama ve uyku apnesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir'10:56 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
10:52 - Van ve Bitlis'te 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:43 - Koronavirüse yenik düşen cerrahın yarım kalan hayal gerçek oluyor10:38 - Kısıtlamada 3. kez yakalan genç kız: Hep merak ediyordum, işte o an bu an10:37 - Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü10:34 - Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor
10:31 - Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Yeni asgari ücret belli oldu
Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Psikologlar kanun istiyor
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Kurumlarca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar
Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Deprem 1
Aşk olsun 1
pandeizm 2
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 1
sokakta eşine bağıran erkek 1
İlber Ortaylı'nın sunucu kıza Maşallah,şuna bak demesi 3
papatya çayı 1
yılbaşı 1
Her entry 1 tl olsaydı 2
deizm 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam