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Siirt'te tarihi eser operasyonunda el yazması dini kitap ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap ele geçirildi.
 28 Aralık 2020 11:56
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Siirt'te tarihi eser operasyonunda el yazması dini kitap ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yaptıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap, 2 sikke, bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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