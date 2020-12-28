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'Paketli ürünlerde kullanılan her şey etikete yazılsın' talebi

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu:- "Paketli ürünlerde kullanılan her şeyin şeffaf bir şekilde etikete de yazılması gerektiği kanaatindeyiz"- "Üretim uygulamaları ve teknik bazı nedenlerle önüne geçilemeyen trans yağ oluşumlarının etikette mutlaka belirtilmesi gerekmektedir
 28 Aralık 2020 12:10
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'Paketli ürünlerde kullanılan her şey etikete yazılsın' talebi

- Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, tüketicilerin doğru bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Paketli ürünlerde kullanılan her şeyin şeffaf bir şekilde etikete de yazılması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

Boyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicinin, ne yediğini bilmesinin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Paketli ürünlerin insan için hayatın bir parçası durumunda olduğunu aktaran Boyu, "Paketli ürünlerde kullanılan her şeyin şeffaf bir şekilde etikete de yazılması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

Boyu, paketli ürünlerde de bulunabilen trans yağların bir süredir gündemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trans yağ diye tabir edilen, esasen yağ içerisindeki yağ asitlerinin doymuş ya da doymamış olmaları ile doğrudan ilgili değildir. Trans yağlar, doğal ve yapay olarak iki şekilde hayatımıza girmektedir. Doğal olan, geviş getiren hayvanların et ve süt ürünleri ile soframıza geliyor ve bu trans yağlar, tüketim miktarları ve söz konusu ürünlerdeki oranları göz önüne alınarak zararsız olarak değerlendirilir. Yapay olanı ise bitkisel yağların hidrojenle doyurulması işlemiyle ve yine yüksek sıcaklığa maruz kalmasıyla oluşan trans yağlardır ki asıl tehlike buradadır. Endüstriyel trans yağlar sağlık için oldukça zararlıdır. Pek çok farklı amaçla paketlenmiş ürünlerde, hazır gıdalarda bulunan bu yağın aşırı tüketiminin ciddi sonuçları olabilecek hastalıklara yol açabileceği bilinmektedir."

Trans yağların; besinlerin raf ömrünü uzatmak, daha lezzetli olmalarını sağlamak gibi pek çok amaçla çeşitli ürünlerde kullanıldığını aktaran Boyu, gıda sektöründe trans yağ içeriği en yüksek besinlerin margarin, unlu mamuller, cips, dondurma, patlamış mısır, patates kızartması, atıştırmalıklar ve pek çok farklı amaçla paketlenmiş ürünlerde, hazır gıdalarda bulunabildiğini anlattı.

- "Trans yağ oluşumlarının etikette mutlaka belirtilmesi gerekmekte"

Abdussamed Boyu, Tarım ve Orman Bakanlığının, Mayıs 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Ögelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gıdalarda kullanımı kısıtlanmış ögeler listesine trans yağları da eklediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Buna göre, perakende işletmelere arz edilen gıdalar ile son tüketiciye sunulan gıdalarda trans yağ miktarı, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Bakanlık, yapmak istediği yönetmelik değişikliği ile bu bilginin etiketlerde yer almasını yasaklıyor. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağına göre 'Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz' hükmüne yer veriliyor. Taslağın bu haliyle kabul edilmesi halinde gıda ürünlerinin trans yağ içerip içermediği etiketlere yazılmayacak."

Trans yağların yüzde 2 ile sınırlandırılmasının sağlık riskleri açısından gayet yerinde bir değişiklik olduğuna işaret eden Boyu, "Üretim uygulamaları ve teknik bazı nedenlerle önüne geçilemeyen trans yağ oluşumlarının etikette mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Sürecin bundan sonraki kısmında ise denetim mekanizmasının çok iyi işlemesi gerekir. Belirlenen limitleri aşan üreticilerin ağır şekilde cezalandırılması, hatta hapis cezasına çarptırılması ve özellikle tüketici beslenme bilincinin artırılması yönünde çalışmaların yaygınlaştırılması en sağlıklı çözüm olacaktır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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