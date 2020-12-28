1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Yılmaz, "Koronavirüsle mücadelede kurallara uymayan, vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Biz cephede 24 saat savaşırken onlar villalarda parti veriyor. Siz istediğiniz kadar cephede savaşın, arkada vatan hainleri bu tutumlarına devam ederse bizim bu işin üstesinden gelmemiz çok zor" dedi.
 28 Aralık 2020 13:05
+Aa- Yazdır
'Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Yılmaz, "Koronavirüsle mücadelede kurallara uymayan, vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Biz cephede 24 saat savaşırken onlar villalarda parti veriyor. Siz istediğiniz kadar cephede savaşın, arkada vatan hainleri bu tutumlarına devam ederse bizim bu işin üstesinden gelmemiz çok zor" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, Covid-19'la mücadeleye yönelik son dönemde alınan önlemlerin, hasta sayısında azalmaya neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Murat Yılmaz, "Hasta sayısında her gün azalma olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Eğer kurallara uymazsak salgının üstesinden gelmemiz çok zor. Daha çok ölürüz, daha çok ağlarız" dedi.

Bilinçli kişilerin bu kurallara uymasının yeterli olduğunu aktaran Prof. Dr. Yılmaz, "Maalesef içimizde bu kurallara uymayan, benim vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Bizler cephede savaşırken, onlar villalarda parti veriyor. Yaklaşık 40-50 kişinin aynı evin içinden çıktığını görüyoruz. Siz istediğiniz kadar cephede savaşın, arka planda vatan haini tarzında kişiler bu tutumlarına devam ederse bizim bunun üstesinden gelmemiz çok zor" diye konuştu.

'BİZİM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ DÖVÜLMÜŞ MARAŞ DONDURMASI GİBİ'

Yoğun bakım ünitesinde 24 saat aralıksız çalışmanın söz konusu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz randevu ile çalışmıyoruz. Gecenin üçünde, beşinde, günün her saatinde sürekli bir hareketlilik ve tedavi süreci var orada. Biz nelerle karşılaştığımızı biliyoruz. Tecrübeli bir ekibiz. İçerde çalışan süper kahramanlar var. Hatta onlara gerçek kahramanlar diyebiliriz. Ben onlara ayrıca şunu da söylüyorum, içerde çalışan arkadaşlarımız hazır fabrikasyon dondurma değiller, hazır dondurmayı alırsınız birkaç adımda erir gider. Bizim çalışma arkadaşlarımız dövülmüş Maraş dondurmaları gibi. Bu kişilerle yüzlerce adım atabilirsiniz. Dirençli ve dayanıklı bir ekip var içerde. Bu dirençli ekip çok iyi işler başardı. Ekipçe çok mutluluk yaşadık ama üzüntülerimiz de oldu. Yoğun bakımda tedavi gören 20 yaşında hastamız var. 20 yaşında bir hasta ölmemeli, bir cenaze törenine gidip, cenazede Covid-19 hastalığına yakalanıp şu anda burada yatıyorsa, bizim için üzüntü verici bir durum. Bizim onu yaşatmamız gerekiyor. Şu an içerde 30-40 arkadaşım bu insanlar ölmesin diye çaba harcıyor ve bu insanlar ölmemeli. Çok böyle hastamız var."

'TURİZMİN BAŞKENTİNİN BAŞKANINI YAŞATTIK'

Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu, dolayısıyla turizmin başkentinin belediye başkanını tedavi ettiklerini ve sağlığına kavuşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Daha sonra da gündeme geldik. Bu yoğun bakımdan nice hastalar, nice başkanların tedavilerini tamamlayıp taburcu ettik. Dolayısıyla başkan tanınan biri olduğu için biz gündeme gelmiş olabiliriz. Ama biz tedavisini tamamlayıp evine gönderdiğimiz çok sayıdaki hastayla mutluluklar yaşadık. Umarım hep mutluluk yaşarız, hüzünler az olur" dedi.

'EŞİM, 'AZ DİK DUR OMUZLARIN ÇOKTÜ' DİYOR'

Görevleri dışında özel yaşamları olduğunu, her birinin zorlandığı anlar olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Benim gibi tüm arkadaşlarımın hayatı kapalı bir ortamda geçiyor. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Eve gittiğimizde çocuklarımız uyuyor, işe gelirken de uyuyorlar, biz onları gerçekten çok az görüyoruz. Yorgunluk had safhada. Eşim bana, 'Az dik dursana omuzların çökmeye başladı' diyor. Kısacası içerdeki tüm arkadaşlarımızın omuzları çökmeye başladı. Rica ediyoruz, bu kurallara daha sıkı uymamız gerekiyor. Yetkililerin cezai yaptırımları daha mı artırmaları gerekiyor. Artık ne yapılması gerekiyorsa, bu toplu eğlencelerden, asker uğurlamalarından, cenaze törenlerinden uzak dursunlar. Belli bir gurubu evlerine tıkarak bu işlerin üstesinden gelmemiz çok zor. Eğer bu parti veren grupları engelleyemezsek biz daha çok ağlarız" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Radyoloji uzmanı doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 12:56		 'Horlama ve uyku apnesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir'
28 Aralık 2020 11:01
Van ve Bitlis'te 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
28 Aralık 2020 10:52		 Koronavirüse yenik düşen cerrahın yarım kalan hayal gerçek oluyor
28 Aralık 2020 10:43
İstanbul'da mezarlık fiyatları uçtu
28 Aralık 2020 10:16		 Yolcu minibüsü kazasında 4 kişi öldü, 5 yaralı
28 Aralık 2020 09:39
Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını duyurdu
28 Aralık 2020 09:29		 Aşıyı reddeden işinden atılabilir mi?
28 Aralık 2020 09:03
700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı
28 Aralık 2020 08:58		 Aşı yaptırmayan evlenemesin mi!?
28 Aralık 2020 08:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:34 - Hak-İş Başkanından 'asgari ücret' açıklaması: Beklentileri karşılamadı13:32 - Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu13:32 - Kaçak doğumhaneye baskın: Bakamıyorsanız bize satın!13:28 - Kısıtlamada en çok bu diziler izlendi13:25 - Borsa rekor seviyeyi gördü13:09 - TOGG Gemlik tesisinin üstyapı inşaatı için imzalar atıldı
13:05 - 'Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor'13:00 - Arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü12:56 - Radyoloji uzmanı doktor koronavirüsten hayatını kaybetti12:48 - Rus turist otel odasında ölü bulundu12:46 - Adıyaman'da 62 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı12:42 - '60 bin öğrencimiz daha tablet bilgisayarlarına kavuşacak'
12:39 - POS cihazıyla yapılan dolandırıcılıktan banka sorumlu12:23 - Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor12:15 - Bakan Karaismailoğlu: Kombine taşımacılıkta' ihracat rekoru kırıldı12:10 - 'Paketli ürünlerde kullanılan her şey etikete yazılsın' talebi12:06 - RTÜK 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süreci için önerilerde bulundu
11:57 - Çorum'daki muhtar cinayetiyle ilgili aranan zanlı yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Psikologlar kanun istiyor
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
korku 2
denizde ayağın kesilmesi 1
Mesleğini yapamayan üniversite mezunu 2
otobüs yolculugu 1
26.12.2020 trabzonspor vs galatasaray maçı 4
Her entry 1 tl olsaydı 2
deizm 3
inanmak 2
ankaragücü 2
açlık 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam