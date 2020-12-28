Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
2021 yılı asgari ücret zammının ardından asgari geçim indirimleri de belli oldu
|28 Aralık 2020 13:32
|+Aa- Yazdır
2021 yılı için asgari ücret bekar bir işçi için brüt 3 bin 577 net, 2.825 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 21,56 zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından asgari geçim indirimi tutarları da belli oldu.
2021 AGİ TABLOSU ÜCRETLER;
- Bekar 268,31 TL
- Evli, eşi çalışmayan 321,98 TL
- Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362.22 TL
- Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402.47 TL
- Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456.13 TL
- Evli, eşi çalışan 268.31 TL
- Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 308.56 TL
- Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 348.81 TL
- Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 402.47 TL
- Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 429.30 TL
- Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 456.13 TL
Memurlar.net maaş hesaplama robotu için TIKLAYINIZYeni asgari ücret belli oldu
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Adıyaman'da 62 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
28 Aralık 2020 12:46
|Bakan Karaismailoğlu: Kombine taşımacılıkta' ihracat rekoru kırıldı
28 Aralık 2020 12:15
|RTÜK 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süreci için önerilerde bulundu
28 Aralık 2020 12:06
|Yeni asgari ücret belli oldu
28 Aralık 2020 11:25
|Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede
28 Aralık 2020 11:09
|Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu
28 Aralık 2020 11:03
|Kısıtlamada 3. kez yakalan genç kız: Hep merak ediyordum, işte o an bu an
28 Aralık 2020 10:38
|Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor
28 Aralık 2020 10:34
|Kırklareli Belediye Başkanı: Şu an şebeke suyumuza ilişkin bir sıkıntımız yok
28 Aralık 2020 09:54
|Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
28 Aralık 2020 09:36