1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC'de 21 hemşire korona nedeniyle karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 3 hemşirede korona virüs tespit edilmesi üzerine, toplam 21 hemşire karantina altına alındı.
 28 Aralık 2020 13:46
+Aa- Yazdır
KKTC'de 21 hemşire korona nedeniyle karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 3 hemşirede korona virüs tespit edilmesi üzerine, toplam 21 hemşire karantina altına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 3 hemşirede korona virüs tespit edilince hastanedeki toplam 21 hemşire karantinaya alındı. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, devlet televizyonunda canlı yayına bağlanarak, kamu hizmet komisyonunda acil hemşireye ihtiyaç olduğunu Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının Covid-19 mücadelesinde yalnız bırakıldığını söyleyerek, hem toplumun hem de diğer kurumların desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yeniden patlak veren yerel bulaş nedeniyle acil olmayan ameliyatlar dışında tüm ameliyatlar azaltılırken birçok hasta da Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi.

Güney Kıbrıs Rum kesimine yakın 5 sınır Türk köyünde vakalarda artış görülmesi KKTC'de güncel vaka sayısını 198'e çıkartı. KKTC Sağlık Bakanlığı artan korona virüs vakaları nedeni ile vatandaşları alınan tedbirlere ivedilikle uyulmasını istedi. Bugüne kadar toplam bin 492 vaka tespit edilen KKTC'de, korona virüs kaynaklı ölü sayısı 6 oldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmirli çığ şehidine hüzünlü veda
28 Aralık 2020 14:41		 Ali Erbaş: Vaaz, irşad ve eğitim faaliyetlerimize devam edelim
28 Aralık 2020 14:09
'Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor'
28 Aralık 2020 14:05		 Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
28 Aralık 2020 13:57
Bakan Dönmez'den Ar-Ge mühendislerine teşekkür
28 Aralık 2020 13:54		 Yılın hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 12:56
'Horlama ve uyku apnesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir'
28 Aralık 2020 11:01		 Van ve Bitlis'te 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
28 Aralık 2020 10:52
Koronavirüse yenik düşen cerrahın yarım kalan hayali gerçek oluyor
28 Aralık 2020 10:43		 İstanbul'da mezarlık fiyatları uçtu
28 Aralık 2020 10:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:33 - Kısıtlamada bir ilk yaşandı! Mahalle muhtarına ceza yazıldı15:30 - Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda15:29 - CHP'li Vekil: en küçük bir ima varsa istifa ederim15:27 - MEB, 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı15:26 - Soda şişesindeki örümceğe dava15:24 - 'Boron piyasaya çıkınca, deterjan fiyatları %35 düştü'
15:21 - Evlat nöbetindeki anne: Kardeşin askere gidecek, onu mu öldüreceksin15:07 - 2020'nin son Kabine toplantısı başladı... Erdoğan açıklama yapacak15:04 - Hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı14:59 - TÜBA yeni üyelerini seçti14:57 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı14:55 - 48 saat sürecek su kesintisine karşı vatandaş su depoluyor
14:50 - DSÖ'den uyarı: Koronavirüs son pandemi olmayacak14:45 - Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni görevi devrediyor14:41 - İzmirli çığ şehidine hüzünlü veda14:36 - Basın İlan Kurumu yeni logosuyla kurumsal kimliğini yeniledi14:32 - 2020-DGS Değerlendirme Raporu yayımlandı
14:25 - Bakan Selçuk açıkladı: 4. faz tablet dağıtımı haftaya
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
2020'nin son Kabine toplantısı başladı... Erdoğan açıklama yapacak
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor
Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Psikologlar kanun istiyor
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşı yaptırmam diyenler vatan haini 9
bitcoin 1
fakir fukara 2
black mirror 2
14/14/2020 3
panteizm 2
düşünmek 1
emeklilikte yaşa takılanlar 2
inanç 1
satranç 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam