Bakan Dönmez'den Ar-Ge mühendislerine teşekkür
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretim sürecindeki çalışmaları için Ar-Ge mühendislerine teşekkür etti.
|28 Aralık 2020 13:54
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretim sürecindeki çalışmaları için Ar-Ge mühendislerine teşekkür etti.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizlere 'vay be...' dedirten tüm Ar-Ge mühendislerimize yerli lityum üretim sürecindeki gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bir Ar-Ge mühendisi olarak ortaya koyduğunuz başarı için sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar." ifadelerini kullandı.
Bizlere "vay be..." dedirten tüm AR-GE mühendislerimize #YerliLityum üretim sürecindeki gayretleri için teşekkür ediyoruz.Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 28, 2020
Bir Ar-Ge mühendisi olarak ortaya koyduğunuz başarı için sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. 👏👏👏 pic.twitter.com/yhKHjPjxzk
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