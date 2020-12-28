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Bakan Dönmez'den Ar-Ge mühendislerine teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretim sürecindeki çalışmaları için Ar-Ge mühendislerine teşekkür etti.
 28 Aralık 2020 13:54
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Bakan Dönmez'den Ar-Ge mühendislerine teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretim sürecindeki çalışmaları için Ar-Ge mühendislerine teşekkür etti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizlere 'vay be...' dedirten tüm Ar-Ge mühendislerimize yerli lityum üretim sürecindeki gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bir Ar-Ge mühendisi olarak ortaya koyduğunuz başarı için sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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