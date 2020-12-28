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Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te, geçtiğimiz günlerde silahını temizlerken kendisini yaralayan Komiser Yardımcısı Mehmet Murat Oğuz, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.
 28 Aralık 2020 13:57
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Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te, geçtiğimiz günlerde silahını temizlerken kendisini yaralayan Komiser Yardımcısı Mehmet Murat Oğuz, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 20 Aralık 2020 Pazar günü Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Mehmet Murat Oğuz (26), evdeyken tabancasını temizlemek istedi. Komiser Oğuz, tabancasını temizlemek isterken tabancasının kazara ateş alması sonucu kafasından ağır yaralandı. Ağır yaralanan Oğuz, olayın ardından bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 10 gündür tedavi gören Komiser Yardımcısı Oğuz, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Oğuz'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Murat Oğuz'un, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Büyükkaracaören Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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