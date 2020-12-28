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Bu köyde çocuklar uzaktan eğitim alabilmek için tepelere çıkıyor

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde internet çekmediği için çocuklar, yüksek tepelere çıkarak uzaktan eğitime katılabiliyor. Havaların soğumasıyla birlikte zorlandıklarını ifade eden öğrenciler, 'Uzaktan eğitim yapamıyoruz, mağduruz' diyerek yetkililerden yardım istedi.
 28 Aralık 2020 14:01
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Korona virüs salgınını önleyebilmek için alınan kararla uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler, tablet veya cep telefonlarıyla eğitim alabiliyor. Develi'ye bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde ise internet çekmediği için öğrenciler internetin çektiği yüksek tepelere çıkarak derslere katılmaya çalışıyor. Havaların soğumasıyla birlikte çok zorlandıklarını aktaran öğrenciler, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Üniversite öğrencisi Arif Emre Kılıf, "Köyümüzde internet çekmiyor. Üniversite öğrencisi olarak pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görüyorum. Mart'tan beri internet için başvurularda bulunduk ama nedense internet köyümüze gelmedi. Biz bir çok müracaatta bulunduk. Şu anda çocuklar bahçelerden, tepelerden internete bağlanmaya çalışıyorlar, çok zor durumdalar. Biz bunu bir çok defa dile getirdik ama hiçbir şey yapılmadı köyümüzde. İnternetimizin çekmesi için bahçeye, dağa yada tepelere çıkıyoruz, evlerde internetimiz zaten çekmiyor hiçbir şeye giremiyoruz ve uzaktan eğitimden faydalanamıyoruz. Orta öğretim ve lisenin sınavları yüz yüze olacak denildi, kardeşlerim hep tedirgin oldular. Çünkü eğitim alamadılar ki yüz yüze sınava girsinler" dedi.

Bir diğer köy sakini Aytekin Gezer ise, "Bu köy kuruldu kurulalı burada yaşıyorum. Köyümüzün 350-400 seçmeni var ama hiçbir yere ulaşamıyoruz. Dışarıda ne olup bittiğinden haberimiz olmuyor internet çekmediği için, köyde elimiz kolumuz bağlı duruyoruz" ifadelerini kullandı. 13 yaşındaki İbrahim İlhan da, "7. sınıfa gidiyorum, uzaktan eğitim derslerine katılamıyorum. İnternetin çekmesi için dağlara çıkıyoruz, ancak öyle girebiliyoruz derslere. Ama yarın soğuk olduğu zaman çıkamayacağız ve derslerimizden geri kalacağız. Yetkililerden bu sıkıntıyı çözmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Sarıkaya Mahalle Muhtarı Muhammed Kılıf ise yetkililerden yardımcı olmalarını isteyerek, "Köyümüzde hiçbir operatör doğru düzgün çekmiyor, çekmediği için öğrencilerimizin hepsi mağdur durumda. Şuanda bizim köyümüzde öğrencilerin durumu iyi değil. Derse çalışmaları gerekiyor ama köy içerisinde internet çekmiyor. Kaymakamımız ilgileniyor ama onun da bir yere kadar yetkisi olduğu için sıkıntımız çözülemiyor. Özel sektörlerden, operatörlerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizim köyümüzde internet harici bir sıkıntımız yok. Öğrenci ve öğretmenlerimiz zor durumda" dedi.

"Battaniyelerle ders çalışıyoruz"

11. Sınıf öğrencisi Elif İlhan battaniye ile ders dinlediklerini aktarırken, "Sağlık Meslek Lisesinde okuyorum. Biz Sarıkaya Köyünde yaşıyoruz, telefonlarımız çekmediği için internet üzerinden dersleri dinleyemiyoruz. Sınavlarımız başlayacak, az kaldı ama hiçbir dersten bir bilgimiz yok. O yüzden sınavlara nasıl gireceğiz bilmiyoruz, internetlerimiz çekmiyor, camlar önünde yada dağlarda, tepelerde battaniye ile ders dinlemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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