Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti
|28 Aralık 2020 13:59
|+Aa- Yazdır
Dün gece yaşamını yitiren Mustafa Kandıralı'nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek
MUSTAFA KANDIRALI KİMDİR?
Mustafa Kandıralı, İzmit'te 1930 yılında doğdu. 13 yaşında Kandıra'daki evinden kaçıp yürüyerek İstanbul'a gelen Mustafa Kandıralı, 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20'den fazla kaset sığdırdı.
20 yıl boyunca TRT'deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi haline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi.
Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi Yıldıray Deniz, diğeri ise Hüsnü Şenlendirici'dir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kısıtlamada en çok bu diziler izlendi
28 Aralık 2020 13:28
|Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı
28 Aralık 2020 10:31
|İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
28 Aralık 2020 09:56
|İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
28 Aralık 2020 08:26
|Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
27 Aralık 2020 14:25
|RTÜK 4 günlük kısıtlama için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacak
27 Aralık 2020 13:04
|Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
27 Aralık 2020 10:59
|Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
26 Aralık 2020 18:30
|Cavit Çağlar'ı, Nevşin Mengü sinirlendirmiş
26 Aralık 2020 18:24
|Müzisyen Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı
26 Aralık 2020 17:58