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Bakan Selçuk açıkladı: 4. faz tablet dağıtımı haftaya

MEB tablet dağıtımının 4. fazını haftaya gerçekleştirecek.
 28 Aralık 2020 14:25
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Bakan Selçuk açıkladı: 4. faz tablet dağıtımı haftaya

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosya medya hebasından yaptığı paylaşımda; 'Geçtiğimiz hafta tablet dağıtımlarının 3. fazında 66.000 öğrencimiz yeni tabletleriyle ders başı yaptı. Bugün 60.000 tablet Gaziantep'teki öğrencilerimize gidiyor. Dün TOBB 30.000 tablet dağıttı. 4. fazın dağıtımlarını da haftaya gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı
Memurlar.Net
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