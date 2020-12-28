2020-DGS Değerlendirme Raporu yayımlandı
|28 Aralık 2020 14:32
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ÖSYM: "2020-DGS Değerlendirme Raporu, 28 Aralık 2020 tarihinde saat 14.30'da ÖSYM'nin https://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır."ÖSYM tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
(28 Aralık 2020)
2020-DGS Değerlendirme Raporu Yayımlandı
2020-DGS Değerlendirme Raporu, 28 Aralık 2020 tarihinde saat 14.30'da ÖSYM'nin https://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Uyguladığımız sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruzProf.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 28, 2020
2020-DGS Değerlendirme Raporunu https://t.co/be1Nrw0P8o internet sitemizde kamuoyuyla paylaştık
Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor,raporun hayırlı olmasını diliyorum. https://t.co/SbDQnEuyae
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