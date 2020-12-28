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2020-DGS Değerlendirme Raporu yayımlandı

ÖSYM: "2020-DGS Değerlendirme Raporu, 28 Aralık 2020 tarihinde saat 14.30'da ÖSYM'nin https://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır."
 28 Aralık 2020 14:32
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2020-DGS Değerlendirme Raporu yayımlandı

ÖSYM: "2020-DGS Değerlendirme Raporu, 28 Aralık 2020 tarihinde saat 14.30'da ÖSYM'nin https://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır."

ÖSYM tarafından yapılan duyuru;

DUYURU
(28 Aralık 2020)

2020-DGS Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2020-DGS Değerlendirme Raporu, 28 Aralık 2020 tarihinde saat 14.30'da ÖSYM'nin https://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2020-DGS Değerlendirme Raporu
Memurlar.Net
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