İzmirli çığ şehidine hüzünlü veda
|28 Aralık 2020 14:41
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla kapla yolu açma çalışması esnasında düşen çığın altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, İzmir'in Torbalı ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine düşen çığın altında kalan Uzman Çavuş Mehmet Özbent (30), ağır yaralı bir şekilde çığın altından kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in naaşı, dün öğle saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından ailesinin ikamet ettiği İzmir'in Torbalı ilçesine gönderildi.
Şehide son veda
Şehit Mehmet Özbent için Torbalı ilçesi Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen törende şehit için helallik alındı, dualar edildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşları dökerken, şehidin annesi oğlunun tabutuna defalarca sarıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi Ayrancılar Eski Mezarlığı'na defnedildi.
Törene; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, milletvekilleri, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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