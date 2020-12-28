Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni görevi devrediyor
|28 Aralık 2020 14:45
|+Aa- Yazdır
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, 8 yıldır yürüttüğü görevini 31 Aralık itibari ile devrediyor. Kararını çalışma arkadaşlarına e-posta ile duyuran Karagül, 25 yıldır Yeni Şafak'ta çalıştığına vurgu yaparak, "Yeni Şafak'ta yazmaya ve ülkemiz için mücadeleye devam edeceğim" dedi.
İbrahim Karagül görevi devretme kararını çalışma arkadaşlarına e-posta aracılığı ile duyurdu:
"Değerli arkadaşlar; Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum. Yeni Şafak'ta 25 yıllık çalışma hayatım, 8 yıllık Yayın Yönetmenliği görevim sona eriyor. Güzel başlayan bir birlikteliği aynı güzellikle sonlandırıyoruz. Uzun yıllar boyunca birlikte, çok verimli çalışmalar yürüttük. Türkiye'nin büyük krizlerinde birlikte mücadele ettik. Çok ciddi şeyler başardığımıza inanıyorum. Yeni Şafak bizim için bir ailedir. Hepimiz bu ailenin değerli üyeleriyiz. Başta Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak olmak üzere; Bayram Albayrak'a, Nuri Albayrak'a, Mustafa Albayrak'a, Kazım Albayrak'a, Muzaffer Albayrak'a, Mesut Albayrak'a ve bütün Albayrak ailesine minnet ve şükran borçluyum. Onların gayret ve destekleri ölçülemez. Türkiye mücadeleleri ve fedakarlıkları tartışılmaz. 25 yıllık Yeni Şafak'tayım. Başka bir hayat mümkün mü, deneyeceğim. Yeni Şafak'ta yazmaya ve ülkemiz için mücadeleye de devam edeceğim. Albayrak Medya Grubu'na ve Yeni Şafak'a daha güzel bir gelecek diliyorum. Daha da güçleneceğine inanıyorum. Katkılarımız her zaman devam edecektir. Daha güzel yarınlarda buluşmak umuduyla. Hepinize, güzel ve verimli bir çalışma hayatı, sağlık ve mutluluk dilerim. Hoşça kalın."
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliğiİbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) December 28, 2020
görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum.
Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik.
Yeni Şafak'a ve Albayrak Medya Grubu'na
minnet ve şükranlarımı sunuyorum.
2021'in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Azap: İlaçlar değil, koronavirüs kalp krizine neden oluyor
27 Aralık 2020 12:05
|'Hudut Kartalları' dosta güven, düşmana korku veriyorlar
26 Aralık 2020 17:32
|Ateş Kara'dan mutasyon virüs ile ilgili 'rahatlatan' açıklama
22 Aralık 2020 14:04
|Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi
21 Aralık 2020 19:57
|Virüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkiler mi?
21 Aralık 2020 17:59
|Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'yılbaşı' uyarısı
21 Aralık 2020 14:58
|Hekimler stüdyoya girdi, geleceğin hekimleri için söyledi
20 Aralık 2020 12:22
|Başhekim Yardımcısı: Koronayı atlatalı 2 ay oldu, etkileri devam ediyor
20 Aralık 2020 11:38
|Koronayı yenen hemşire: Bir gün beliniz, diğer gün diziniz ağrıyor
20 Aralık 2020 11:18
|Prof. Sofuoğlu konuştu: Böyle bir cümle kullanmadım
17 Aralık 2020 17:42