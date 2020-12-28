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Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni görevi devrediyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, 8 yıldır yürüttüğü görevini 31 Aralık itibari ile devrediyor. Kararını çalışma arkadaşlarına e-posta ile duyuran Karagül, 25 yıldır Yeni Şafak'ta çalıştığına vurgu yaparak, "Yeni Şafak'ta yazmaya ve ülkemiz için mücadeleye devam edeceğim" dedi.
 28 Aralık 2020 14:45
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Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni görevi devrediyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, 8 yıldır yürüttüğü görevini 31 Aralık itibari ile devrediyor. Kararını çalışma arkadaşlarına e-posta ile duyuran Karagül, 25 yıldır Yeni Şafak'ta çalıştığına vurgu yaparak, "Yeni Şafak'ta yazmaya ve ülkemiz için mücadeleye devam edeceğim" dedi.

İbrahim Karagül görevi devretme kararını çalışma arkadaşlarına e-posta aracılığı ile duyurdu:

"Değerli arkadaşlar; Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum. Yeni Şafak'ta 25 yıllık çalışma hayatım, 8 yıllık Yayın Yönetmenliği görevim sona eriyor. Güzel başlayan bir birlikteliği aynı güzellikle sonlandırıyoruz. Uzun yıllar boyunca birlikte, çok verimli çalışmalar yürüttük. Türkiye'nin büyük krizlerinde birlikte mücadele ettik. Çok ciddi şeyler başardığımıza inanıyorum. Yeni Şafak bizim için bir ailedir. Hepimiz bu ailenin değerli üyeleriyiz. Başta Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak olmak üzere; Bayram Albayrak'a, Nuri Albayrak'a, Mustafa Albayrak'a, Kazım Albayrak'a, Muzaffer Albayrak'a, Mesut Albayrak'a ve bütün Albayrak ailesine minnet ve şükran borçluyum. Onların gayret ve destekleri ölçülemez. Türkiye mücadeleleri ve fedakarlıkları tartışılmaz. 25 yıllık Yeni Şafak'tayım. Başka bir hayat mümkün mü, deneyeceğim. Yeni Şafak'ta yazmaya ve ülkemiz için mücadeleye de devam edeceğim. Albayrak Medya Grubu'na ve Yeni Şafak'a daha güzel bir gelecek diliyorum. Daha da güçleneceğine inanıyorum. Katkılarımız her zaman devam edecektir. Daha güzel yarınlarda buluşmak umuduyla. Hepinize, güzel ve verimli bir çalışma hayatı, sağlık ve mutluluk dilerim. Hoşça kalın."
Yeni Şafak
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