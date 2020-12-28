DSÖ'den uyarı: Koronavirüs son pandemi olmayacak
|28 Aralık 2020 14:50
|+Aa- Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz gün ilki düzenlenen Uluslararası Salgın Hazırlık Günü'nde yaptığı açıklamada, Covid-19'un dünyanın son salgını olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.
ARTIK SALGINLAR HAYATIN GERÇEĞİ
Tedros, mesajında "doğal olarak meydana gelebilecek salgınlar ve her türden acil durumu önlemek, tespit etmek ve azaltmak için çalışması gerektiğini" söylerken "Tarih bize onun son salgın olmayacağını söylüyor ve artık salgınlar hayatın bir gerçeği" şeklinde konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Halk sağlığına yapılan yatırımların ve "tüm devlet, tüm toplum, tek sağlık yaklaşımı" ilkesinin ülkelerin gelecekte küresel sağlık krizlerine başarılı bir şekilde tepki vermesine yardımcı olabileceğini söyledi.
KÜRESEL SALGINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK
Mesajında, "Hazırlanamazsak, başarısız olmaya hazırlanıyor oluruz" " ifadelerini kullanan Ghebreyesus, "Geçen yıl, Küresel Hazırlık İzleme Kurulu ilk raporunu yayınladı ve sonuç, dünyanın küresel bir salgına karşı tehlikeli bir şekilde hazırlıksız yakalandığı sonucuna vardı" şeklinde konuştu.
Corona virüsün ilk başladığı günden bu yana dünya çapında yaklaşık 1,8 milyon kişi hayatını kaybederken ve 80 milyondan fazla kişi virüs sebebiyle enfekte oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İsrail 3'üncü kez karantinaya girdi
27 Aralık 2020 23:24
|Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
27 Aralık 2020 22:51
|Canlı yayında uyardı: En kötüsü henüz yaşanmadı
27 Aralık 2020 22:24
|Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi
27 Aralık 2020 22:00
|Çin'in başkentinde, ani vaka artış nedeniyle acil durum ilan edildi
27 Aralık 2020 20:07
|Kremlin Sözcüsü: Putin, koronavirüs aşısı olacak
27 Aralık 2020 19:30
|İspanya'da ilk korona aşısı 96 yaşındaki kadına yapıldı
27 Aralık 2020 13:22
|Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini 'ikinci evim' dediği Türkiye'ye yaptı
27 Aralık 2020 11:18
|Mutasyon virüs Kanada'ya da sıçradı
27 Aralık 2020 10:04
|AB üyesi ülkeler koronavirüs aşılamalarına yarın başlıyor
26 Aralık 2020 22:45