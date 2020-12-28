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DSÖ'den uyarı: Koronavirüs son pandemi olmayacak

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uluslararası Salgın Hazırlık Günü'nde yaptığı açıklamada gelecekte daha fazla pandemi olacağı konusunda uyarıda bulundu.
 28 Aralık 2020 14:50
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DSÖ'den uyarı: Koronavirüs son pandemi olmayacak

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz gün ilki düzenlenen Uluslararası Salgın Hazırlık Günü'nde yaptığı açıklamada, Covid-19'un dünyanın son salgını olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

ARTIK SALGINLAR HAYATIN GERÇEĞİ

Tedros, mesajında "doğal olarak meydana gelebilecek salgınlar ve her türden acil durumu önlemek, tespit etmek ve azaltmak için çalışması gerektiğini" söylerken "Tarih bize onun son salgın olmayacağını söylüyor ve artık salgınlar hayatın bir gerçeği" şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Halk sağlığına yapılan yatırımların ve "tüm devlet, tüm toplum, tek sağlık yaklaşımı" ilkesinin ülkelerin gelecekte küresel sağlık krizlerine başarılı bir şekilde tepki vermesine yardımcı olabileceğini söyledi.

KÜRESEL SALGINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

Mesajında, "Hazırlanamazsak, başarısız olmaya hazırlanıyor oluruz" " ifadelerini kullanan Ghebreyesus, "Geçen yıl, Küresel Hazırlık İzleme Kurulu ilk raporunu yayınladı ve sonuç, dünyanın küresel bir salgına karşı tehlikeli bir şekilde hazırlıksız yakalandığı sonucuna vardı" şeklinde konuştu.

Corona virüsün ilk başladığı günden bu yana dünya çapında yaklaşık 1,8 milyon kişi hayatını kaybederken ve 80 milyondan fazla kişi virüs sebebiyle enfekte oldu.
NTV
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