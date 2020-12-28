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48 saat sürecek su kesintisine karşı vatandaş su depoluyor

Kocaeli'de, su hattındaki yenileme çalışması nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren 48 saate varan su kesintisi yaşanacak. Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde vatandaşlar bidon satın alıp su doldurarak kesintiye karşı önlem aldı.
 28 Aralık 2020 14:55
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48 saat sürecek su kesintisine karşı vatandaş su depoluyor

TCDD'nin, Körfez Şirinyalı-Hereke arasında yürüttüğü 3'üncü tren hattı inşaatı nedeniyle Yuvacık Barajı'ndan Gebze bölgesine giden su hattı yenileniyor. Hattın yenilenmesi nedeniyle Kocaeli'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bugün saat 23.00'ten itibaren Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerine 48 saat boyunca, İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel'de 16 saat, Derince'de 20 saat, Körfez'de 30 saat, Dilovası'nda ise 38 saat su kesintisi yaşanacak. Kandıra ilçesi ise kesintiden etkilenmeyecek. Depolardan yararlanan köyler ve bazı ilçelerdeki mahalleler de su kesintisinden etkilenmeyecek.

Su kesintisinin en çok etkileneceği Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlar bidon satın alarak, suyla doldurdu. Kesinti nedeniyle eve su stokladıklarını söyleyen Görkem Akçay, "En çok su kesintisi olayından Gebze bölgesi etkileniyor. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Bazı ilçelerde su kesintisi süresi kısa sürüyor. Fakat Gebze ve çevre ilçelerde 48 saat su kesintisi yapılacak. Bidon aldık, ihtiyaçlarımızı karşılamak için 70-80 litre su kenara koyduk. 4 kişilik bir aileyiz umarım aldığımız su yeter" dedi.

Su kesintisine karşı önlem aldıklarını belirten Necla Çetin, "Suların kesileceğini öğrenince evimize su stoku yaptık. Şu an itibariyle sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyoruz. Umarım aldığımız su yeterli olacaktır. Suyumuzu yeteri kadar aldığımızdan 2 günlük su kesintisi bizi etkilemeyecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Su kesintisi nedeniyle bidon topladığını ifade eden Mehmet Balaban da şöyle konuştu:

"Şu anda su kesintisiyle ilgili hazırlık yapıyorum. Bidon topluyorum. Evimizde leğenleri ne bulduysak su ile doldurduk. Hereke hattında bir değişiklik olacağını duyduk. Mecburen hazırlanıyoruz. Belediye mesaj çekti ve herkese bildirdi. 2 kişilik aileyiz ama yine de sorun yaşamamak için su stokumuzu yaptık. Uzun süredir de su kesintisi bu bölgede olmamıştı."
DHA
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