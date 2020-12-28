1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Samsun'da psikolojik tedavi gören ve aynı odada kaldığı kadını öldüren şüpheli, tutuklandı.
 28 Aralık 2020 15:04
+Aa- Yazdır
Hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Samsun'da psikolojik tedavi gören ve aynı odada kaldığı kadını öldüren şüpheli, tutuklandı.

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kapalı Kadın Psikiyatri Servisi'nde bipolar bozukluk teşhisiyle tedavi gördüğü sırada, şizofreni teşhisiyle bir yıldır yatarak tedavi gören aynı odada kaldığı Nadiye Yıldız'ı (46) yastıkla boğarak öldüren A.K. (28), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kapalı Kadın Psikiyatri Servisi'nde 20 Aralık'ta yaşanan olayda iki aydır hastanede tedavi gören Nadiye Yıldız, A.K'yi sabaha karşı yastıkla boğmuş, olayın ardından başka bir odada gözetim altına alınmıştı.

Yıldız'ın cezaevinde tek kişilik odada tutulacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
28 Aralık 2020 15:30		 Kaçak doğumhaneye baskın: Bakamıyorsanız bize satın!
28 Aralık 2020 13:32
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü
28 Aralık 2020 13:00		 Rus turist otel odasında ölü bulundu
28 Aralık 2020 12:48
Çorum'daki muhtar cinayetiyle ilgili aranan zanlı yakalandı
28 Aralık 2020 11:57		 Siirt'te tarihi eser operasyonunda el yazması dini kitap ele geçirildi
28 Aralık 2020 11:56
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
28 Aralık 2020 11:39		 Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
28 Aralık 2020 10:37
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi
28 Aralık 2020 10:26		 Ortaokulda sapık öğretmen dehşeti
28 Aralık 2020 10:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:33 - Kısıtlamada bir ilk yaşandı! Mahalle muhtarına ceza yazıldı15:30 - Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda15:29 - CHP'li Vekil: en küçük bir ima varsa istifa ederim15:27 - MEB, 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı15:26 - Soda şişesindeki örümceğe dava15:24 - 'Boron piyasaya çıkınca, deterjan fiyatları %35 düştü'
15:21 - Evlat nöbetindeki anne: Kardeşin askere gidecek, onu mu öldüreceksin15:07 - 2020'nin son Kabine toplantısı başladı... Erdoğan açıklama yapacak15:04 - Hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı14:59 - TÜBA yeni üyelerini seçti14:57 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı14:55 - 48 saat sürecek su kesintisine karşı vatandaş su depoluyor
14:50 - DSÖ'den uyarı: Koronavirüs son pandemi olmayacak14:45 - Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni görevi devrediyor14:41 - İzmirli çığ şehidine hüzünlü veda14:36 - Basın İlan Kurumu yeni logosuyla kurumsal kimliğini yeniledi14:32 - 2020-DGS Değerlendirme Raporu yayımlandı
14:25 - Bakan Selçuk açıkladı: 4. faz tablet dağıtımı haftaya
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
2020'nin son Kabine toplantısı başladı... Erdoğan açıklama yapacak
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor
Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Psikologlar kanun istiyor
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mide yemek pil yemek gibidir 2
Telegram 2
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 3
Aşk olsun 1
Her entry 1 tl olsaydı 2
muz 1
Erdil Yaşaroğlu 1
Mesleğini yapamayan üniversite mezunu 1
bitcoin 1
vefa 2
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam