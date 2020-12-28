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Evlat nöbetindeki anne: Kardeşin askere gidecek, onu mu öldüreceksin

9 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, kızına seslenerek, 'Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Benim evimi yıktılar. Şeyma, kızım ben kapıyı kapatmışım buraya gelmişim. Senin kardeşin de 20 gün sonra askere gidecek. Onun karşısına geçip kardeşini mi öldüreceksin? Gel devlet güçlerimize teslim ol' dedi.
 28 Aralık 2020 15:21
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Evlat nöbetindeki anne: Kardeşin askere gidecek, onu mu öldüreceksin

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

20 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'ELİNDEN KALEMİ ALIP SİLAH VERDİLER'

Van'dan 9 yıl önce kaçırılan kızı Şeyma için gelen Nazlı Sancar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti diğer ailelerle birlikte sürüyor. 1,5 yıldır kar, yağmur, çamur, hastalık demeden evlat nöbeti tuttuklarını ifade eden Sancar, kızını teslim olması için çağrıda bulundu. Oğlunun 20 gün sonra vatani görevini yapmaya gideceğini söyleyen Sancar, şunları söyledi:

"Kızımın elini kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırdılar. Evladımın hasretini çekiyorum. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Selahattin Demirtaş'ın bırakılması için her zaman açıklama yapıyorlar, 'insan hakları' diyorlar. Bizim haklarımız yok mu? Buradaki bütün annelerin, babaların hakları yok mu? Biz insan değil miyiz? Bizi de görsünler artık. Bu annelerin babaların feryatlarını da duysunlar. Yeter artık, dayanacak gücümüz kalmadı. HDP kapansın. HDP kapandığı gün Kandil de kapanır. Artık anneler babalar ağlamasın. Şeyma, kızım sen beni görüyorsan, duyuyorsan çık gel. Gel devlet güçlerimize teslim ol. Senin özgürlüğünü, senin hayatını çaldılar kızım. Sen hayırlı bir evlattın. Her zaman 'ben okuyacağım, savcı olacağım, hakim olacağım' diyordun. Orası senin yerin değil. Senin elinden kalemi alıp silah verdiler. Seni dağlarda, mağaralarda ölüme terk ettiler. Kızım gel, devlet güçlerimize teslim ol. Kızımın yüzünü unutmuşum. Benim evimi yıktılar. Şeyma, kızım ben kapıyı kapatmışım buraya gelmişim. Artık dayanamıyorum. Senin kardeşin de 20 gün sonra askere gidecek. Onun karşısına geçip kardeşini mi öldüreceksin? Gel devlet güçlerimize teslim ol. Sonsuza kadar senin arkandayım. Gel, orası senin yerin değil kızım. Sizi kandırıyorlar, beyninizi yıkıyorlar. Teslim ol. Ceza yok, bir şey yok. İşkence yok. Sizi kandırıyorlar kızım. Sen geldiğin gün seni alıp eve götüreceğim. Sen benim canımdan bir parçasın. Annene bir telefon aç. Anne ve babalara da çağrım var. Bize destek çıksınlar. Korkmasınlar, çekinmesinler. Devlet zorla onları oraya getirmiş diyorlar. Devlet bizi getirmemiş. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Canımızdan can almışlar. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Canlarımızı istiyoruz. Ben Şeyma'mı istiyorum."
DHA
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