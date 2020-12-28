'Boron piyasaya çıkınca, deterjan fiyatları %35 düştü'
|28 Aralık 2020 15:24
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Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e gündeme dair sorularını yöneltti. Dünya bor pazar lideri Eti Maden, geliştirdiği formüllerle doğal içerikli yeni ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam eden Boron hakkında açıklamalarda bulunan Bakan dönmez, markanın piyasaya etkisi hakkında bilgi verdi.
Piyasadaki fiyatlar düştü
Boron'un piyasaya girmesiyle piyasadaki rakiplerine damping yaptırdığını belirten Bakan Dönmez, "Bakan Dönmez, "Eti Maden, 25 Ocak 2019'da artık herkesin adını bildiği Boron temizlik ürünlerini piyasaya sürdü. Boron, daha iki yılını doldurmadan kendi alanında yüzde 8 pazar payına ulaştı. Ancak daha da önemlisi, girdiği piyasada fiyatlar üzerinde oluşturduğu etki. 2 yıl önce deterjan fiyatları 40 lira iken, Boron'un piyasaya girmesinden sonra, bu fiyatlar 24,90 liraya geriledi" diye konuştu.
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