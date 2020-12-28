CHP'li Vekil: en küçük bir ima varsa istifa ederim
|28 Aralık 2020 15:29
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiası sonrası, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'den açıklama geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Girgin, aileyi arayan tek milletvekilinin kendisi olduğunu belirterek, "Pınar Gültekin'in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim" dedi.
Pınar Gültekin'in öldürülmesi
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından hunharca öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Avcı, genç kızı vahşice dövdüğünü, boğarak öldürüp, cesedini yaktıktan sonra, varille ormanlık alana bıraktığını itiraf etmişti. Avcı ifadesinde cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlediğini söylemişti.
NE OLMUŞTU
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge dünkü yazısında, CHP Muğla Milletvekilinin, Punar'ın babasını aradığını ve "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek." dediğini iddia etmişti.
CHP'DEN AÇIKLAMA
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li bir Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in ailesini arayıp "davadan çekilmesini" istediği yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Öztrak şöyle konuştu:
"CHP olarak biz, bu tür olaylar karşısında hiçbir taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ama bu iddialar mesnetsizse, dayanağı yoksa bununla ilgili olarak da gerekli her türlü hukuki takibi yaparız. Değerli milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. Taziyede bulunmak için aileyi aradım 1,5 dakika konuştum diyor. Eğer bu iddialar ispat edilirse CHP'den de milletvekilliğinden de istifa ederim diyor. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız."
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