1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Vekil: en küçük bir ima varsa istifa ederim

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasıyla ilgili konuştu. Pınar Gültekin'in cenazesinden bir gün sonra aileyi taziye amaçlı aradığını söyleyen Girgin, "En ufak bir ima ortaya çıkarsa sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğim" dedi.
 28 Aralık 2020 15:29
+Aa- Yazdır
CHP'li Vekil: en küçük bir ima varsa istifa ederim

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiası sonrası, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'den açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Girgin, aileyi arayan tek milletvekilinin kendisi olduğunu belirterek, "Pınar Gültekin'in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim" dedi.

Pınar Gültekin'in öldürülmesi
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından hunharca öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Avcı, genç kızı vahşice dövdüğünü, boğarak öldürüp, cesedini yaktıktan sonra, varille ormanlık alana bıraktığını itiraf etmişti. Avcı ifadesinde cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlediğini söylemişti.

NE OLMUŞTU
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge dünkü yazısında, CHP Muğla Milletvekilinin, Punar'ın babasını aradığını ve "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek." dediğini iddia etmişti.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li bir Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in ailesini arayıp "davadan çekilmesini" istediği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Öztrak şöyle konuştu:

"CHP olarak biz, bu tür olaylar karşısında hiçbir taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ama bu iddialar mesnetsizse, dayanağı yoksa bununla ilgili olarak da gerekli her türlü hukuki takibi yaparız. Değerli milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. Taziyede bulunmak için aileyi aradım 1,5 dakika konuştum diyor. Eğer bu iddialar ispat edilirse CHP'den de milletvekilliğinden de istifa ederim diyor. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı Saadoonn ile görüştü
28 Aralık 2020 16:07		 CHP rüşvetten tutuklanan eski başkana sahip çıktı
28 Aralık 2020 15:55
Muharrem İnce: CHP'de skandallar 3 günde bire düştü
28 Aralık 2020 14:16		 Sarıgül'ün A Takımı yarın belli oluyor
28 Aralık 2020 08:22
2021 reformları masaya yatırılıyor
28 Aralık 2020 07:25		 Terör örgütleri dernekleri kullanamayacak: TBMM'de kabul edildi
28 Aralık 2020 06:40
Bakan Koca yine vurguladı: Aşı zorunlu olmayacak
28 Aralık 2020 00:11		 28 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Aralık 2020 00:02
İçişleri, dernekler kanunu ile ilgili sorulara açıklık getirdi
27 Aralık 2020 20:48		 Bakan Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi
27 Aralık 2020 20:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:17 - Çeyrek altın 729 TL'ye düştü17:14 - Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı17:07 - Mutasyon koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü17:03 - Kısıtlamada bir ilk yaşandı! Mahalle muhtarına ceza yazıldı17:02 - Kaçak doğumhanenin doktoru konuştu: Bal ticaretiyle uğraşıyorum16:59 - Korona hastasından, filmlere konu olacak kaçış
16:56 - Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı16:53 - Bu belediyede işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak16:46 - 40 günde yaklaşık 76 milyar liralık alacak yapılandırıldı16:39 - Emniyet müdürü kahvehaneyi bastı: İşletmecinin savunması pes dedirtti16:27 - '2020'de birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık'16:15 - Emniyetin özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu
16:10 - Asgari ücret, memur maaşlarını nasıl etkiler, asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?16:07 - Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı Saadoonn ile görüştü15:59 - Yol verme kavgasında gurbetçi babayı öldüren zanlı tutuklandı15:55 - CHP rüşvetten tutuklanan eski başkana sahip çıktı15:49 - Kuraklıkla beklenen büyük tehlike: Sivrisinek artışı ve hastalık uyarısı
15:43 - Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kosova'ya FETÖ uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
2020'nin son Kabine toplantısı başladı... Erdoğan açıklama yapacak
Asgari ücret, memur maaşlarını nasıl etkiler, asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
Psikologlar kanun istiyor
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı oda 2
28.12.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 1
Sabahleyin erken Uyanmak 2
ercüment ovalı 2
Sanatçının topluma örnek olması 1
çalışan kadın 3
inanmak 2
eyvallah 1
iyi bir müslüman 11
lavanta çayı 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam