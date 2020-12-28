Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte rakı içen 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
|28 Aralık 2020 15:30
|+Aa- Yazdır
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte rakı içen 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Kocaali ilçesinde dün gece kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dilaver Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kaçak doğumhanenin doktoru konuştu: Bal ticaretiyle uğraşıyorum
28 Aralık 2020 17:02
|Yol verme kavgasında gurbetçi babayı öldüren zanlı tutuklandı
28 Aralık 2020 15:59
|Hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
28 Aralık 2020 15:04
|Arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü
28 Aralık 2020 13:00
|Rus turist otel odasında ölü bulundu
28 Aralık 2020 12:48
|Çorum'daki muhtar cinayetiyle ilgili aranan zanlı yakalandı
28 Aralık 2020 11:57
|Siirt'te tarihi eser operasyonunda el yazması dini kitap ele geçirildi
28 Aralık 2020 11:56
|Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
28 Aralık 2020 11:39
|Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
28 Aralık 2020 10:37
|Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi
28 Aralık 2020 10:26