Kısıtlamada bir ilk yaşandı! Mahalle muhtarına ceza yazıldı
|28 Aralık 2020 17:03
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Afyonkarahisar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mahalle muhtarına sokağa çıktığı gerekçesi ile tutanak tutularak 3 bin 50 TL para cezası kesildi. Mahalle muhtarı cezanın iptali için valiliğe başvuracak.
Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlı bir kadın hastaneye gitmek istediğini söyleyerek Erenler Mahalle Muhtarı Hasan Çavlan'ı arayarak yardım istedi. Muhtar Çavlan iddiaya göre, bunun üzerine gerekli izinler için karakola giderek vatandaşın hastaneye gitmesi konusunda gerekli izinleri görüşmek istedi. Ancak Çavlan, burada görevli polis memurlarının kendisini dinlemeyerek tutanak tutup 3 bin 50 TL para cezası kestiğini söyledi.
Çavlan, filyasyon ekibinde görevli olduğunu kaydederek kendisine yazılan cezaya anlam veremediğini öne sürüp polis memurları ile bir süre görüştükten sonra karakoldan ayrıldı. Çavlan, bugün ise cezanın haksız yere yazıldığını belirttiği dilekçesini Afyonkarahisar Valiliği'ne sunarak cezanın iptalini istedi. Çavlan'ın başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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