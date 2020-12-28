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Huzurevindeki virüs ölümlerinde ihmal iddialarına soruşturma izni verildi

Eskişehir Valiliği, mayıs ayında Hacı Süleyman Çakır Huzurevi'nde, 9 yaşlı vatandaşla birlikte koronavirüsten yaşamını yitiren idari personel Sadık Kaya'nın (57) kızı Merve Erdoğan'ın ihmal iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdürü Alper S. ve Huzurevi Müdürü Meryem T. hakkında soruşturma izni verdi.
 28 Aralık 2020 15:39
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Huzurevindeki virüs ölümlerinde ihmal iddialarına soruşturma izni verildi

Eskişehir Valiliği, mayıs ayında Hacı Süleyman Çakır Huzurevi'nde, 9 yaşlı vatandaşla birlikte koronavirüsten yaşamını yitiren idari personel Sadık Kaya'nın (57) kızı Merve Erdoğan'ın ihmal iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdürü Alper S. ve Huzurevi Müdürü Meryem T. hakkında soruşturma izni verdi.

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevi'nde idari personel olarak çalışan 2 çocuk babası Sadık Kaya'nın, nisan ayında bir personelde koronavirüs tespit edilmesi üzerine tüm görevli ve yaşlılara yapılan testler sırasında koronavirüse yakalandığı belirlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin pandemi servisinde tedavi gören Kaya, 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı süreçte 9 yaşlı da koronavirüs nedeniyle öldü. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper S., müdür yardımcısı Hatice M. ve Huzurevi Müdürü Meryem T.'yi görevden aldı. Sadık Kaya'nın kızı Merve Erdoğan, babasının şeker, tansiyon ve obezite gibi kronik hastalıklarının bulunmasına rağmen izin ile emeklilik gibi taleplerinin kabul edilmeyerek çalıştırılmaya devam ettiğini öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet edilenler hakkında soruşturma izni talebiyle Eskişehir Valiliği'ne başvurdu. Valilik, dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper S. ve Huzurevi müdürü Meryem T. hakkında görevlerini ihmal ettiklerine ilişkin herhangi bir somut bilgi ve belge bulunmadığı gerekçesiyle 'soruşturma izni verilmemesine' karar verdi. Huzurevinde bulunan 'bazı yaşlıların veya görevli personelin ateşlenmesi kırgınlık, halsizlik ve grip belirtilerine dayanan rahatsızlıkları idarecilere haber vermediği' gerekçesiyle hemşire Nezife E. ve sağlık memuru Alper Mehmet C. hakkında soruşturma izni verdi.

ERDOĞAN, EK TAHKİKAT TALEBİNDE BULUNDU

Merve Erdoğan, idari soruşturmanın eksik inceleme ve hatalı sonuçlandığı belirterek bu kez de ek tahkikat talebinde bulundu. Eskişehir Valiliği bu başvuru üzerine 12 Ekim tarihinde dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper S. ve Huzurevi Müdürü Meryem T. hakkında soruşturma izin verilmesine karar verdi. Kararda, Alper S. hakkındaki değerlendirmede pandemi nedeniyle, 13 Mart tarihli Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Genelgesinde kronik rahatsızlıkları bulunan memurların idari izinli sayılmasına karar verildiği, ayrıca raporları bulunan vatandaşların, yeni raporlar almak için sağlık kuruluşlarına başvurulmaması ve mevcut raporların geçerli olduğu yönünde genelge de yayınlandığı hatırlatılarak, "Kronik rahatsızlıkları bulunan personelin üç hekim raporu alabilmesi için hastanelere yönlendirildiği 14 Mart ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Genelgesinde aykırı olarak üçlü hekim raporu isteyerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 10'uncu maddesi 'amir mahiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı, emir veremez' hükmü ihlal edildiği gerekçesiyle dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper S. hakkında soruşturma izin verilmesine karar verildi" denildi. Alınan soruşturma izni kararı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Öte yandan kararda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdür yardımcısı Hatice M. hakkında ise personelin idari izin, disiplin ve buna benzer konularda yetki ve sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmediği belirtildi.
DHA
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