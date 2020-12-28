1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu belediyede işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde çalışan işçilerin 2021 yılında asgari ücretinin en az 3 bin 506 liraya yükseleceğini bildirdi.
 28 Aralık 2020 16:53
+Aa- Yazdır
Bu belediyede işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde çalışan işçilerin 2021 yılında asgari ücretinin en az 3 bin 506 liraya yükseleceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2020 yılında şirket bünyesindeki bekar personelin en az 3 bin 310 lira, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 354 lira, evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 412 lira net maaş aldığını belirtti.

Büyükılıç, 2021 yılında bekar personelin en az 3 bin 506 lira, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 559 lira, evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 624 lira net maaş alacağını aktardı.

Belediye personelinin maddi ve manevi her zaman yanında olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Allah'tır ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed, 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz' diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Aldığımız bu karar tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, 2021 ücretlerinin 1 Temmuz 2021'de ÜFE oranında tekrar zamlanacağını, bu rakamlara yemek, yol, yakacak, aile, çocuk ve ikramiye gibi sosyal yardımların dahil olduğunu kaydetti.

KAYMEK AŞ bünyesinde 2 bin 39 personel istihdam ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona hastasından, filmlere konu olacak kaçış
28 Aralık 2020 16:59		 48 saat sürecek su kesintisine karşı vatandaş su depoluyor
28 Aralık 2020 14:55
Bu köyde çocuklar uzaktan eğitim alabilmek için tepelere çıkıyor
28 Aralık 2020 14:01		 Polis uzun süredir izliyordu! İçeriden tam 19 kişi çıktı
27 Aralık 2020 22:47
Kent yoğunluğundan kaçanların uğrak noktası 'Yeşilada'
27 Aralık 2020 22:26		 Geçen yıl bugün ilk kar yağmıştı: Aynı yer şimdi 15 derece
27 Aralık 2020 18:15
Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi
27 Aralık 2020 18:02		 Elazığ depremi, 100 yılda kırılmamış fay parçasında gelişti
27 Aralık 2020 15:29
Fazla yolcu taşıyan minibüslerin 'görünmezlik' hilesi
27 Aralık 2020 14:58		 Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada
27 Aralık 2020 14:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:17 - Çeyrek altın 729 TL'ye düştü17:14 - Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı17:07 - Mutasyon koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü17:03 - Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu17:03 - Kısıtlamada bir ilk yaşandı! Mahalle muhtarına ceza yazıldı17:02 - Kaçak doğumhanenin doktoru konuştu: Bal ticaretiyle uğraşıyorum
16:59 - Korona hastasından, filmlere konu olacak kaçış16:56 - Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı16:53 - Bu belediyede işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak16:46 - 40 günde yaklaşık 76 milyar liralık alacak yapılandırıldı16:39 - Emniyet müdürü kahvehaneyi bastı: İşletmecinin savunması pes dedirtti16:27 - '2020'de birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık'
16:15 - Emniyetin özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu16:10 - Asgari ücret, memur maaşlarını nasıl etkiler, asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?16:07 - Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı Saadoonn ile görüştü15:59 - Yol verme kavgasında gurbetçi babayı öldüren zanlı tutuklandı15:55 - CHP rüşvetten tutuklanan eski başkana sahip çıktı
15:49 - Kuraklıkla beklenen büyük tehlike: Sivrisinek artışı ve hastalık uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
2020'nin son Kabine toplantısı başladı... Erdoğan açıklama yapacak
Asgari ücret, memur maaşlarını nasıl etkiler, asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
Psikologlar kanun istiyor
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suavi 1
kokteyl antikor 1
vefa 2
black mirror 2
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 3
ercüment ovalı 2
denizde ayağın kesilmesi 3
Aşk olsun 1
2021 demokratik ve ekonomik reformların yılı olacak 4
açlık 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam