Mutasyon koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü
|28 Aralık 2020 17:07
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Finlandiya ve Norveç'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.
Finlandiyalı sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Kymenlaakso bölgesinde bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün tespit edildiğini bildirdi.
Virüs tespit edilen Fin vatandaşın, Noel tatili için yakın zaman içerisinde İngiltere'den döndüğü kaydedildi.
Yetkililer, 7 Aralık'tan bu yana İngiltere'den ülkeye giriş yapan kişileri Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı.
- Norveç'te de görüldü
Norveçli yetkililer de ülkede iki kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandığını açıkladı.
The Local gazetesinin haberine göre, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türü, başkent Oslo ve ülkenin batısında yer alan Kinn kasabasında görüldü.
Oslo Sağlık Servisi Sözcüsü Kjartan Sverdrup, bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türü olduğunu doğrulayarak, "Vakanın görüldüğü kişinin yakın temasta olduğu kişiler kontrollü şekilde takip ediliyor." ifadelerini kullandı.
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