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Prof. Şahin korkuttu: Virüs 10 sene aramızda olacak

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 10 yıl boyunca bizimle olacağını söyleyerek yeni salgınlara hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Şahin ayrıca yeni normale alışmamız gerektiğini söyledi ve yaz sonunu işaret etti. Bu kış mevsimi için umutlu konuşmayan Türk bilim insanı, önümüzdeki kış mevsiminde durumun daha kontrol altına alınmış olmasını beklediğini kaydetti.
 28 Aralık 2020 17:52
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Prof. Şahin korkuttu: Virüs 10 sene aramızda olacak

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile dünyada adından çokça söz ettiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, sanal ortamda katıldığı bir toplantıda pandeminin gidişatı hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kovid-19 virüsünün 10 yıl boyunca daha bizimle olacağını söyleyen Şahin, "Dünya ne zaman normale döner?" sorusuna, "Yeni bir 'normal' tanımına ihtiyacımız var. Virüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak. Orada olacağı gerçeğine alışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Daha normal bir hayat için yaz sonunu işaret etti

Salgında zaman zaman yükselmelerin olabileceğini aktaran Şahin, bulunan aşılar sebebiyle yaz sonunda daha normal bir hayata geçilebileceğini söyledi. Şahin bu kış mevsimi için umutlu konuşmazken; önümüzdeki kış mevsiminde durumun daha kontrol altına alınmış olmasını beklediğini kaydetti.
Memurlar.Net
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