Dünürler arasında çıkan 'altın isteme' kavgasının şüphelisi tutuklandı
|28 Aralık 2020 18:03
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Samsun'da dünürler arasında "altın isteme" yüzünden çıkan kavgada gelinin anne ve babasını yaralayan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gelinin annesi H.T. ile babası A.B'yi tabancayla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Y.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İddiaya göre, dün Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde A.D. ile imam nikahlı eşi O.T. yaklaşık 2 ay birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. Gelin A.D'nin annesi H.T. (48) ile imam nikahlı eşi A.B. (50), damat O.T'nin babası Y.T'nin evine giderek düğünde takılan altınları istemiş, dünürler arasında çıkan tartışma üzerine damadın babası Y.T, tabancasıyla ateş ederek gelinin annesi H.T. ile babası A.B'yi yaralamıştı.
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