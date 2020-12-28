Eski Yenimahalle Kaymakamı Dündar'a FETÖ'den hapis
|28 Aralık 2020 18:06
|+Aa- Yazdır
Hakkındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından tekrardan yargılanan eski Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar'a FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında eski Yenimahalle Kaymakamı Dündar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın Aralık 2018'deki karar duruşmasında Dündar'a 8 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Dündar, avukatı aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz etti. Yargıtay, Dündar'ın Bank Aysa hesabı olmadığı halde bu yönde hüküm kurulmasını gerekçe göstererek kararı bozdu.
Dündar, bozma ilamının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına sanık Dündar ile avukatı katıldı. Dündar, savunmasında hakkında ifade veren tanığın beyanlarının çelişkili olduğunu, örgüt üyesi olduğuna dair dosyada somut delil bulunmadığını öne sürdü. Suçsuz olduğunu belirten Dündar, beraatını talep etti.
Sanık avukatının savunmasının ardından hükmünü açıklayan mahkeme, Dündar'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis
28 Aralık 2020 18:11
|Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
28 Aralık 2020 16:56
|Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kosova'ya FETÖ uyarısı
28 Aralık 2020 15:43
|Evlat nöbetindeki anne: Kardeşin askere gidecek, onu mu öldüreceksin
28 Aralık 2020 15:21
|Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
28 Aralık 2020 14:57
|Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
28 Aralık 2020 11:26
|FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi
28 Aralık 2020 11:14
|Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
28 Aralık 2020 11:11
|Yazıcıoğlu suikastında tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor
28 Aralık 2020 06:15
|Sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2020 14:56