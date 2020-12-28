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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 1'i etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi.
 28 Aralık 2020 18:11
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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 1'i etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.A, B.T, M.E, H.T. ve M.A. ile avukatları katıldı.

Sanık İ.A. savunmasında, tüm bildiklerini önceki duruşmalarda samimi bir şekilde anlattığını belirterek, "Etkin pişmanlığa dair ayrıntılı beyan ve teşhislerim dosya kapsamında mevcuttur. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlarını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık İ.A'nın mahkeme aşamalarındaki tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, İ.A'yı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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