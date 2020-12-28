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Türkiye'ye gelecek aşının üretildiği merkez görüntülendi

Çinli Sinovac şirketinden sipariş edilen koronavirüs aşısının bir kaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
 28 Aralık 2020 18:14
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Türkiye'ye gelecek aşının üretildiği merkez görüntülendi

Çinli Sinovac şirketinden sipariş edilen koronavirüs aşısının bir kaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Türkiye'ye gelecek CoronaVac aşısının üretildiği merkez görüntülendi. CRI Türk ekibi, Pekin'de aşının üretildiği merkezi görüntüledi.
DHA
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