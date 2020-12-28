Türkiye'ye gelecek aşının üretildiği merkez görüntülendi
Çinli Sinovac şirketinden sipariş edilen koronavirüs aşısının bir kaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
|28 Aralık 2020 18:14
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