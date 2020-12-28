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Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz reddedildi

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi sırasında uygulanan kura çekiminin yürütmesini durduran yerel mahkeme kararına yapılan itirazı reddetti.
 28 Aralık 2020 18:27
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Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz reddedildi

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi sırasında uygulanan kura çekiminin yürütmesini durduran yerel mahkeme kararına yapılan itirazı reddetti.

Menemen Belediyesi, İzmir 2. İdare Mahkemesinin kura çekiminin yürütmesini durduran kararının reddi için İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesine başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Daire, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından itiraz isteminin reddine oybirliği ile karar verdi.

- Olay

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi'ndeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştu.
Anadolu Ajansı
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