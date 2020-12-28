1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
 28 Aralık 2020 18:38
+Aa- Yazdır
Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesi Akkaya ve Kayatepe Mahallelerinde çıkan yangını incelemeleri sırasında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kostakoğlu'nun kalp krizinden vefat ettiğini belirledi. Vefat haberini alan iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadılar.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Şahin korkuttu: Virüs 10 sene aramızda olacak
28 Aralık 2020 17:52		 Çevirmen yazar Kemal Çiftçi vefat etti
28 Aralık 2020 17:45
'Tedbirlere uymayan, virüsü görmezden gelenlere hakkımızı helal etmiyoruz'
28 Aralık 2020 17:33		 '2020'de birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık'
28 Aralık 2020 16:27
Emniyetin özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu
28 Aralık 2020 16:15		 Kuraklıkla beklenen büyük tehlike: Sivrisinek artışı ve hastalık uyarısı
28 Aralık 2020 15:49
İzmirli çığ şehidine hüzünlü veda
28 Aralık 2020 14:41		 Ali Erbaş: Vaaz, irşad ve eğitim faaliyetlerimize devam edelim
28 Aralık 2020 14:09
'Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor'
28 Aralık 2020 14:05		 Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
28 Aralık 2020 13:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:09 - SGK İl Müdürü: Yapılandırma fırsatını kaçırmayın19:08 - İş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına gözaltı18:57 - Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı18:54 - Marmaris'te sahilde toplu halde bulunmak yasaklandı18:49 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz göreve başladı18:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'vekalet ücreti' açıklaması
18:40 - Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü18:38 - Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti18:34 - Bekir Bozdağ'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki18:27 - Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz reddedildi18:23 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:14 - Türkiye'ye gelecek aşının üretildiği merkez görüntülendi
18:11 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis18:06 - Eski Yenimahalle Kaymakamı Dündar'a FETÖ'den hapis18:03 - Dünürler arasında çıkan 'altın isteme' kavgasının şüphelisi tutuklandı17:59 - Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu17:55 - 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı
17:52 - Prof. Şahin korkuttu: Virüs 10 sene aramızda olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu
Asgari ücret, memur maaşlarını nasıl etkiler, asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
Emniyetin özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
MEB, 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2021 demokratik ve ekonomik reformların yılı olacak 4
lavanta çayı 1
Spritüel deistler 1
esaretin bedeli 2
ercüment ovalı 1
27.12.2020 içişleri bakanlığı yılbaşı genelgesi 1
satranç oynayan kişi insanların en yalancısıdır 3
Dayağı yersin ha 2
rafael'in kırmızı kart cezasının kaldırılması 1
kırmızı oda 2
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam