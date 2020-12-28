1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'vekalet ücreti' açıklaması

Avukat Ahmet Özel: "(CHP Milletvekili Başarır'ın açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret davalarında vekalet sunmaksızın adıma vekalet ücreti takdir edildiği, bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira avukatlık ücreti tahsil ettiğim şeklindeki açıklaması tümüyle bir iftira ve yalandan ibarettir"
 28 Aralık 2020 18:46
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'vekalet ücreti' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "vekalet ücreti" ile ilgili açıklamalarının iftira ve yalandan ibaret olduğunu ifade ederek, hukuk önünde bu iftiraların hesabının sorulacağını belirtti.

Avukat Ahmet Özel, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde CHP yöneticileri, milletvekilleri ve yandaş basın üzerinden kamuoyu önünde sistematik bir şekilde şahsına yönelik yalan ve ithamlarda bulunularak birtakım haberler yapıldığını, bunlar üzerinden toplum algısının bir yöne doğru kanalize edilmek istendiğini kaydetti.

"CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, gülünç bir matematik hesabıyla ciddiyetten uzak ve bütünüyle şahsını kamuoyu husumetine maruz bırakmak amacıyla ortaya attığı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret davalarında vekalet sunmaksızın adına vekalet ücreti takdir edildiği, bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira avukatlık ücreti tahsil ettiği şeklindeki açıklamasının tümüyle iftira ve yalandan ibaret" olduğunu aktaran Özel, bu bakımdan mesnetsiz ve kamuoyunu aldatan isnatlara karşı toplumu bilgilendirme zorunluluğu hasıl olduğunu vurguladı.

Avukat Özel, CHP Milletvekili Başarır'ın, "Cumhurbaşkanımız adına açılmış ve bitmiş olan davalardan bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira tahsil etti." iddiasına cevaben şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vekaletnamesini aldığımız 2011 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanımız adına yüzlerce hakaret dosyasına katıldık. İlk günden bugüne kadar kazandığımız hakaret ve tazminat dosyalarından lehimize takdir edilen avukatlık ücretinin tahsili için 28 Aralık 2020 tarihi itibarıyla açtığımız icra takibi sayısı toplam 592 dosyadır. Bu durum UYAP kayıtlarında sabittir. 592 icra dosyasından toplam 285'i tahsil edilmiş ve kapatılmıştır. Bu dosyalardan bugüne kadar yaptığımız avukatlık ücreti tahsilatımız olan rakam 1 milyon 108 bin TL'dir. İcra işlemi açık olan 307 dosyadan da herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız adına kazandığımız davalarda lehimize takdir edilen avukatlık ücretlerinin tahsili için icra ve haciz işlemi yapmamak prensibimizdir."

- "Usuli eksiklik fiziki evrakın dava dosyasına sunulmasıyla tamamlandı"

Avukat Ahmet Özel, CHP'li milletvekilinin diğer bir iddiasının da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vekalet sunmadığı bir dosyada adına vekalet ücretinin takdir edildiği" yönünde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bahse konu İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/452 sayılı dosyasında, karar celsesinde önce katılma talebimiz UYAP üzerinden gönderilmiştir. Sayın mahkeme, dosyanın karar duruşmasında cumhuriyet savcısının da talebi ile katılma talebimizi kabul etmiş ve daha sonra hükmünü açıklamıştır.

Bilahare dosyada vekaletname suretinin fiziken mevcut olmadığı tarafımızca tespit edilmiş ve bu usuli eksiklik fiziki evrakın dava dosyasına sunulmasıyla tamamlanmıştır. Karar duruşmasından önce dosyaya sunmuş olduğumuz katılma talebimiz mahkeme dosyasında sabit olup, vekaletsiz şekilde sırf vekalet ücreti almak için sahtecilik yaptığımız şeklinde kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmıştır."

- "Hukuk önünde iftiraların hesabı sorulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel, yasal yollara başvuracaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrıca kamuoyuna belirtmek isterim ki, CHP'li Başarır yalan siyasetine sadece şahsımı değil, yakın zamanda ordumuzun Katar'a satıldığı yalanını söyleyerek, kirli siyaset anlayışıyla ordumuzu hedef almaktan da kaçınmamış bir şahsiyettir.

Tamamen yalan olan, adalet sisteminin Cumhurbaşkanının avukatını zenginleştirme vesilesi olarak algılanmasına sebep olan müfterinin yalan ve kirli siyasetine yönelik hukuki ve cezai müracaatlarımızı yapacağımızı, hukuk önünde iftiralarının hesabının sorulacağını ifade ederiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına gözaltı
28 Aralık 2020 19:08		 Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
28 Aralık 2020 18:57
Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
28 Aralık 2020 18:40		 Dünürler arasında çıkan 'altın isteme' kavgasının şüphelisi tutuklandı
28 Aralık 2020 18:03
Kaçak doğumhanenin doktoru konuştu: Bal ticaretiyle uğraşıyorum
28 Aralık 2020 17:02		 Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
28 Aralık 2020 15:30
Hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
28 Aralık 2020 15:04		 Arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü
28 Aralık 2020 13:00
Rus turist otel odasında ölü bulundu
28 Aralık 2020 12:48		 Çorum'daki muhtar cinayetiyle ilgili aranan zanlı yakalandı
28 Aralık 2020 11:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:09 - SGK İl Müdürü: Yapılandırma fırsatını kaçırmayın19:08 - İş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına gözaltı18:57 - Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı18:54 - Marmaris'te sahilde toplu halde bulunmak yasaklandı18:49 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz göreve başladı18:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'vekalet ücreti' açıklaması
18:40 - Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü18:38 - Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti18:34 - Bekir Bozdağ'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki18:27 - Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz reddedildi18:23 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:14 - Türkiye'ye gelecek aşının üretildiği merkez görüntülendi
18:11 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis18:06 - Eski Yenimahalle Kaymakamı Dündar'a FETÖ'den hapis18:03 - Dünürler arasında çıkan 'altın isteme' kavgasının şüphelisi tutuklandı17:59 - Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu17:55 - 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı
17:52 - Prof. Şahin korkuttu: Virüs 10 sene aramızda olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu
Asgari ücret, memur maaşlarını nasıl etkiler, asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
Emniyetin özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
MEB, 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 1
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 5
bella ciao 1
mide yemek pil yemek gibidir 1
suavi 1
satranç oynayan kişi insanların en yalancısıdır 3
inanç 1
panteizm 2
Şener Şen 2
rafael'in kırmızı kart cezasının kaldırılması 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam