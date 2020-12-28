1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmaris'te sahilde toplu halde bulunmak yasaklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, mesire yeri ve sahillerde toplu halde bir araya gelmek ve yeme içme faaliyetinde bulunmak yasaklandı.
 28 Aralık 2020 18:54
+Aa- Yazdır
Marmaris'te sahilde toplu halde bulunmak yasaklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, mesire yeri ve sahillerde toplu halde bir araya gelmek ve yeme içme faaliyetinde bulunmak yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, kamuya açık alanlarda toplu şekilde piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak gibi sebeplerle bir araya gelinmesinin ve yeme içme faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının, tercih değil zorunluluk olduğu belirtilerek konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlaması yapılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılarak adli işlemlerin başlatılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195'inci maddesi kapsamında gerekli işlemin yapılmasına karar verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı
28 Aralık 2020 17:55		 Korona hastasından, filmlere konu olacak kaçış
28 Aralık 2020 16:59
Bu belediyede işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak
28 Aralık 2020 16:53		 48 saat sürecek su kesintisine karşı vatandaş su depoluyor
28 Aralık 2020 14:55
Bu köyde çocuklar uzaktan eğitim alabilmek için tepelere çıkıyor
28 Aralık 2020 14:01		 Polis uzun süredir izliyordu! İçeriden tam 19 kişi çıktı
27 Aralık 2020 22:47
Kent yoğunluğundan kaçanların uğrak noktası 'Yeşilada'
27 Aralık 2020 22:26		 Geçen yıl bugün ilk kar yağmıştı: Aynı yer şimdi 15 derece
27 Aralık 2020 18:15
Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi
27 Aralık 2020 18:02		 Elazığ depremi, 100 yılda kırılmamış fay parçasında gelişti
27 Aralık 2020 15:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:09 - SGK İl Müdürü: Yapılandırma fırsatını kaçırmayın19:08 - İş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına gözaltı18:57 - Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı18:54 - Marmaris'te sahilde toplu halde bulunmak yasaklandı18:49 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz göreve başladı18:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'vekalet ücreti' açıklaması
18:40 - Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü18:38 - Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti18:34 - Bekir Bozdağ'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki18:27 - Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz reddedildi18:23 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:14 - Türkiye'ye gelecek aşının üretildiği merkez görüntülendi
18:11 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis18:06 - Eski Yenimahalle Kaymakamı Dündar'a FETÖ'den hapis18:03 - Dünürler arasında çıkan 'altın isteme' kavgasının şüphelisi tutuklandı17:59 - Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu17:55 - 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı
17:52 - Prof. Şahin korkuttu: Virüs 10 sene aramızda olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu
Asgari ücret, memur maaşlarını nasıl etkiler, asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
Emniyetin özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
MEB, 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 1
inanç 1
Batının,Allah'ın Resulüne saldırması 2
Spritüel deistler 1
İşverenin aşı olmayan çalışanını kovması 4
ihlaslı olmak 1
hı hı deyip geçmek 2
satranç 1
Dayağı yersin ha 2
Pandemizm 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam