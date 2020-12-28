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İş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına gözaltı

Sivas'ta mahalledeki iş yerlerinde asılı olan Azerbaycan bayraklarını indiren L.K. isimli kadın, esnafın şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. L.K.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
 28 Aralık 2020 19:08
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Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bugün saat 12.30 sıralarında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen L.K. cadde üzerinde bulunan iş yerlerinde asılı olan Azerbaycan bayraklarını tek tek toplayarak çöpe atmaya kalkıştı. Esnaf, bayrakları indiren kadına tepki göstererek durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri L.K.'yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. L.K., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldırdı. L.K.'nin bayrakları asılı olan dükkanlardan alma anı, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

L.K.'nin iş yerindeki Azerbaycan bayrağını söken Ömer Faruk Çınargil, "İş yerine geldiğimde, bayrakları söktüklerini söylediler. Dışarıya çıktığımda önce Türk bayrağımıza baktım, yerinde olduğunu gördüm. Fakat, Azerbaycan bayrağının yerinde olmadığını fark ettim. Kafamı çevirdiğimde bir hanımefendinin bayrakları alıp, karşı dükkana doğru hararetli bir şekilde yürüdüğünü gördüm. Yan dükkandaki bayrağı da indirdiğini gördüm. Elinden aldım bayrağı ve 'Senin bu bayrakla problemin nedir' dedim. Kadın, 'Ben bir tane devlet tanıyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyorum, başka devlet de başka bayrak da tanımıyorum' dedi. Bizim dükkanımızdaki bayrakları sökemeyeceğini söyledim. Bizim bayrağımızla birlikte topladığı bütün bayrakları çöpe attığını fark ettim. Bayrakları topladım, dükkanımıza getirdim. Bana hakaretlerde bulundu. Ben kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.
DHA
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