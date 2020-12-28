SGK İl Müdürü: Yapılandırma fırsatını kaçırmayın
|28 Aralık 2020 19:09
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SGK İl Müdürü Deniz, sigortalı çalıştıran işverenin e-sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceğini, şahsen ya da posta yoluyla ilgili de SGK Merkezleri'ne de başvurabileceğini söyledi. SGK İl Müdürü Nejat Deniz, "Yapılandırma sadece prim borcunu kapsamıyor. Aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da kapsıyor" dedi. SGK İl Müdürü Deniz, borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90'ının silineceğini, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise ikişer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabileceklerini söyledi.
"Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir" diyen Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. İhale ve inşaat iş yerleri için borçlu işverenlerimizin peşin veya taksitle borçlarının tamamını ödemesi halinde ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı alabilecektir."
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