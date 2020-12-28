Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak
|28 Aralık 2020 19:11
|+Aa- Yazdır
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlu'nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu'nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.
Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi
28 Aralık 2020 13:48
|Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
26 Aralık 2020 16:31
|Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma
25 Aralık 2020 16:39
|Başsavcılıktan, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklama
25 Aralık 2020 16:34
|Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında iddianame
23 Aralık 2020 20:27
|Çakıcı'nın 'Kılıçdaroğlu'na tehdit' soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
23 Aralık 2020 17:31
|Şeyma öğretmen'in katiline 2 kez müebbet istendi
22 Aralık 2020 22:08
|Rüşvetten gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
22 Aralık 2020 19:19
|Enver Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
22 Aralık 2020 19:14
|Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava
16 Aralık 2020 21:31