1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
 28 Aralık 2020 19:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlu'nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu'nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi
28 Aralık 2020 13:48		 Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
26 Aralık 2020 16:31
Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma
25 Aralık 2020 16:39		 Başsavcılıktan, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklama
25 Aralık 2020 16:34
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında iddianame
23 Aralık 2020 20:27		 Çakıcı'nın 'Kılıçdaroğlu'na tehdit' soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
23 Aralık 2020 17:31
Şeyma öğretmen'in katiline 2 kez müebbet istendi
22 Aralık 2020 22:08		 Rüşvetten gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
22 Aralık 2020 19:19
Enver Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
22 Aralık 2020 19:14		 Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava
16 Aralık 2020 21:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Prof. Dr. Kara: Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer20:31 - MÜSİAD: Asgari ücretteki artış memnuniyet verici20:29 - İzmir'deki kazılarda birbiriyle bağlantılı dört sarnıç bulundu20:27 - Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de yılın en iyi yarışı seçildi20:22 - Olay TV ismini değiştirdi20:02 - 7. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:58 - MSB: 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi19:56 - Uzmanlardan 'yeni borsa mağdurları olmasın' uyarısı19:56 - 'Gayrimeşru ilişkileri özendiren yayınlar aileyi tahrip ediyor'19:53 - 'Gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı'19:52 - Kısmen donan Muradiye Şelalesi eşsiz manzaralar sunuyor19:52 - AK Parti Burdur İl Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:48 - Yaşamını yitiren doktor gözyaşları arasında toprağa verildi19:17 - Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor19:11 - Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak19:09 - SGK İl Müdürü: Yapılandırma fırsatını kaçırmayın19:08 - İş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına gözaltı
18:57 - Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu
Asgari ücret, memur maaşlarını nasıl etkiler, asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
Emniyetin özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu
MEB, 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı
Pınar Gültekin'nin babası: CHP'li vekil beni aradı, ismi açıklayacağım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telegram 1
Aşk olsun 1
28.12.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 1
Deprem 2
14/14/2020 3
vekillerin halkı temsil etmemesi 1
olay tv'nin kapanması 1
pandeizm 2
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 2
esaretin bedeli 2
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam