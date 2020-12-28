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Yaşamını yitiren doktor gözyaşları arasında toprağa verildi

Samsun'da yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen doktor Ali Murat Uludoğan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
 28 Aralık 2020 19:48
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Yaşamını yitiren doktor gözyaşları arasında toprağa verildi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yapan, hastalığa yakalandıktan sonra 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından dün hayatını kaybeden 56 yaşındaki 2 çocuk babası doktor Uludoğan için çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlendi.

Törene katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, salgın nedeniyle kentte dördüncü sağlık personelini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Çok sevilen bir doktorumuzu kaybettik." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç da çok sevilen bir meslektaşlarını yitirdiklerini ifade etti.

Hastanenin Başhekimi Ahmet Şen de görevine aşık bir doktor arkadaşını kaybettiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımız çok sevdikleri görev arkadaşlarını kaybetmesine rağmen 5-10 dakika sonra görevlerini sürdürerek ne kadar kutsal bir görev yapıyor. Bu camiayla gurur duyuyoruz." dedi.

- "Tedbirlere uymayanlara, virüsü görmezden gelenlere hakkımızı helal etmiyoruz"

Gözyaşları içinde üzüntülerini dile getiren Uludoğan'ın çalışma arkadaşlarından doktor Abdülcelil Kayabaş da Kovid-19 tedbirlerine uymayan, virüsü görmezden gelenlere haklarını helal etmediklerini söyledi.

Törende konuşmaların ardından helallik alındı.

Kıranköy Mezarlığı'na götürülen Uludoğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye doktorun annesi Zerrin, eşi emekli hemşire Filiz, çocukları Ceren ve Can Uludoğan ile çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı.
Anadolu Ajansı
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