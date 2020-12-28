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Kısmen donan Muradiye Şelalesi eşsiz manzaralar sunuyor

Muradiye Şelalesi'nin buzla kaplı görüntüsü ve soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında oluşan kırağı, doyumsuz manzaralar oluşturdu.
 28 Aralık 2020 19:52
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Kısmen donan Muradiye Şelalesi eşsiz manzaralar sunuyor

Van'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi, geçen hafta yağan karın ardından başlayan soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Her mevsim ayrı güzelliklere bürünerek binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kış aylarında Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle hayran bırakıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede Bendimahi Çayı üzerindeki şelalenin bir kısmı buzla kaplandı.

Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki şelalenin buzla kaplı görüntüsü ve soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında oluşan kırağı, doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle Bendimahi Çayı'nın yüzeyi de buz tuttu. Bölgedeki fotoğraf sanatçıları da kısmen donan Muradiye Şelalesi'ni ve yüzeyi buzla kaplanan Bendimahi Çayı'nı fotoğrafladı.

"Şelalenin sunduğu muhteşem manzaraları fotoğraflayıp arşivlerimize bırakacağı"

Doğa fotoğrafçısı Özkan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciş ilçesinde yaşadığını, fotoğrafçı arkadaşlarıyla şelaleye geldiğini söyledi.

Muradiye Şelalesi'nin soğuk havanın etkisiyle farklı bir güzelliğe büründüğünü belirten Kurt, "Çok güzel bir yer. Şelalenin yazı ayrı kışı ayrı güzel. Şu an kısmen donan şelale, Pamukkale travertenlerini andıran manzara oluşturmuş. Bizlerde şelalenin sunduğu muhteşem manzaraları fotoğraflayıp arşivlerimize bırakacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak buranın tanıtımına katkı sağlayacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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