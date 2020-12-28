7. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
|28 Aralık 2020 20:02
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartmanın 7. katındaki evinin penceresinden düşen 13 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın 7. kat penceresinden bir kişinin beton zemine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nazilli Devlet Hastanesinde görevli doktorlar Ali Tüten ve Gamze Tüten çiftinin kızları olduğu belirlenen 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Acı haberi çalıştıkları hastanede alan Tüten çiftini mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı.
Öte yandan olay öncesi genç kızla aynı evde bulunan 2 yaşındaki kardeşi yakınları tarafından evden alındı.
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