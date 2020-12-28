Olay TV ismini değiştirdi
26 günlük yayın hayatının ardından yayınlarını durduran Olay TV'nin sosyal medya ve internet sitesindeki ismi değişti.
|28 Aralık 2020 20:22
|+Aa- Yazdır
Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan ve 26 günlük çalışmanın ardından duran Olay TV'nin sosyal medya ve internet sitesi isimleri değiştirildi.
Daha önce @olaytvcom sosyal medya hesabını kullanırken yeni hesap adı @tvhabericom olan kanal, internet portalını da tvhaberi.com adresine taşıdı.
Konuya ilişkin TVhaberi.com'un haberinde "haberciliğin fabrika ayarlarına dönüş süreci tvhaberi.com'da devam edecek" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Dr. Kara: Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer
28 Aralık 2020 20:33
|'Gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı'
28 Aralık 2020 19:53
|Yaşamını yitiren doktor gözyaşları arasında toprağa verildi
28 Aralık 2020 19:48
|Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 18:38
|Prof. Şahin korkuttu: Virüs 10 sene aramızda olacak
28 Aralık 2020 17:52
|Çevirmen yazar Kemal Çiftçi vefat etti
28 Aralık 2020 17:45
|'Tedbirlere uymayan, virüsü görmezden gelenlere hakkımızı helal etmiyoruz'
28 Aralık 2020 17:33
|'2020'de birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık'
28 Aralık 2020 16:27
|Emniyetin özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu
28 Aralık 2020 16:15
|Kuraklıkla beklenen büyük tehlike: Sivrisinek artışı ve hastalık uyarısı
28 Aralık 2020 15:49