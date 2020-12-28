Prof. Dr. Kara: Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer

Koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara,

"İnaktif aşı daha mı iyi derseniz bence çok doğru değil ama bugünkü bilgi itibariyle inaktif aşıyla biraz daha rahat hareket edebilir miyiz? Evet. Çünkü bu aşı ile ilgili olası durumları biliyoruz. Bu bakımdan bir basamak daha avantajlı. Ama öbür taraftan baktığımızda da mRNA aşısı da teknolojik olarak önümüzdeki dönem için bize ışık yakan bir aşı"

dedi.

"Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer"

ifadelerini kullandı.

Çin'den gelecek SinoVac aşısının ocak ayında uygulamaya girmesine değinen Kara,

"Sayın bakanımız aşıların bu akşam yola çıkacağını açıklamıştı. Daha öne çekme çok söz konusu olamaz şu nedenle olamaz, aşılar Türkiye'ye geldiğinde tekrar testlerden geçiyor. Dünya tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda tekrar test ediliyor ve bunların sonucunda ülkemizde kullanılabilirlik izni veriliyor. Her şeyin ötesinde onaylı bir aşı da olsa bizim testlerimiz tamamlanmadan aşının kullanımına izin verilmiyor. Testlerden bir kısmı da en az 14 gün sürüyor. O yüzden bu sürenin kısalması söz konusu değil"

dedi.

İnaktif mi yoksa MRNA aşısı mı?

Aşıların içeriği hakkında konuşan Kara,

"İnaktif aşı daha mı iyi derseniz bence çok doğru değil ama bugünkü bilgi itibariyle inaktif aşıyla biraz daha rahat hareket edebilir miyiz? Evet. Çünkü inaktivasyon dediğimiz, mikroorganizmayı alıp öldürüp virüse alıp inaktif hale getirdiğimizde etkisiz hale getirip öldürüp vermemiz durumunu biz yıllardır aşının ilk çıktığı yıllardan itibaren tüm dünyada uygulanıyor ve geliştiriliyor. O nedenle bu aşı ile ilgili olası durumları biliyoruz. Bu bakımdan bir basamak daha avantajlı. Ama öbür taraftan baktığımızda da mRNA aşısı da teknolojik olarak önümüzdeki dönem için bize ışık yakan bir aşı. Şunun için ışık yakan bir aşı, bugüne kadar aşı geliştiremediğimiz enfeksiyonlara karşı hatta bazı kanser türlerine karşı çok umut verici bir teknoloji. Ve gerçekten de avantaj sağlayabilir"

ifadelerini kullandı.

'Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer'

Aşı sonrası büyük bir rahatlama olacağına dikkat çeken Kara,

"Aşı büyük oranda koruma sağlayacak"

dedi. Ayrıca aşı sonrası genel rahatlamanın Nisan-Mayıs ayında olabileceğini söyledi.